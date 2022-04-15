如果朗尼克没有选择滕哈赫 那么他的“曼联顾问”工作实际上是干什么的？

曼联在12月任命朗尼克为临时主教练的理由有两个。

首先，人们相信这位有影响力的德国战术家可能有能力为一支不稳定、无组织的球队带来一些急需的秩序和稳定性，并帮助球队冲击英超前四，从而确保获得下赛季欧冠联赛的参赛资格。

然而，他也被承诺在今夏转为担任俱乐部顾问角色，以期塑造俱乐部的长期未来。

显然，曼联现在在积分榜上排名第七——与索尔斯克亚被解雇时的位置一样——已经不太可能获得前四，朗尼克显然完成好自己的第一个任务。

那么，现在他在场外的未来是什么样子的呢？

毕竟，正是这份顾问工作说服了朗尼克接受曼联邀请，因为他不想接受一份只有期限六个月多一点的工作。

然而，据了解，他的顾问角色职责是有限的，无论是权力还是影响力。

当然，虽然他目前正专注于他的一线队职责，英超还有七场比赛要踢，而且曼联在追求前四的过程中还没有失去所有的希望，但朗尼克没有在俱乐部寻找新帅的过程中发挥关键作用，这一点就很奇怪了。

"我知道俱乐部已经和一些人谈过了，但到目前为止，我们还没有谈及俱乐得到的印象和感觉。"朗尼克在谈到曼联寻帅工作时说道。

"这对我来说不是一个问题。对我来说，重要的是专注于接下来的比赛。"

招募下一任主教练的任务交给了足球总监约翰-默塔夫、技术总监达伦-弗莱彻和新任CEO理查德-阿诺德。

消息人士告诉够力足球，朗尼克也参与了招募会议，这包括潜在的新签约球员和新主帅，但尽管他的意见被重视，他并不是讨论中的"主导声音"。

然而，朗尼克已经和球队在一起四个月了，他坚称自己很清楚要让曼联在几年内再次挑战主要荣誉需要做什么。

他已经通过一些会议向董事会提出了自己的想法，建议在未来几个赛季实施一个四点计划。

这位63岁的德国名帅认为，俱乐部需要复制曼城和利物浦在转会市场上的做法，招募适合特定比赛风格的球员。

朗尼克还认为，任何新签约的球员都需要有在老特拉福德踢球的正确性格和心态，并补充说他们必须既有身体素质又有攻击性。

他提的最后一点是，俱乐部得接受球队至少需要三个转会窗口来纠正过去的错误。

不过，有消息人士强调，朗尼克现在的首要任务是强势完成本赛季，而默塔夫和其他人则专注于寻找新的主帅。

据了解，阿贾克斯主帅滕哈赫在面试中给俱乐部留下了深刻印象，现在曼联正在与他进行深入谈判，准备邀请他执教。

目前双方还没有达成正式的协议，但曼联希望尽快确定朗尼克的继任者。

事实上，他们并不排除在本赛季结束前正式宣布滕哈赫上任的消息。

显然，新主帅的到来将使朗尼克离开老特拉福德的帅位，但对于他的新角色究竟会带来什么，还存在一些困惑。

奥地利足球协会已经采取行动，驳回了体育总监彼得-肖特尔已经与朗尼克谈论过接任国家队主帅的报道。

然而，这并不意味着兰尼克将不能在其他地方担任主帅职务，同时继续担任曼联的顾问。

当12月被问及合同是否允许他这样做时，朗尼克说这将是曼联董事会的决定。而现在他仍然不确定，一旦他被解除了老特拉福德的主帅职责，他的未来会是什么。

顾问角色的现实是，他每个月只能工作几天。

俱乐部想利用他的专业知识和经验，但当提供这个角色时，并没有想到他将成为涉及阿诺德、默塔夫、弗莱彻等人的新高层结构的一个组成部分。

只有当本赛季结束，新的主教练到来时，朗尼克如何融入老特拉福德的新架构才会变得清晰。

不过，鉴于他已经谈到了问题所在，在他短暂的掌舵生涯于今年夏天结束后，俱乐部听取他的建议并不会有什么问题。