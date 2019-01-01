如果引进范戴克不顺利 库利巴利是红军的备案

这名塞内加尔后卫在2017年就进入了红军的视线，自那时起他就已经成为了世界上最好的后卫之一。

名单上有四个名字。四个名字在最上面。四名后卫将为一支雄心勃勃的球队带来改变。

利物浦的招聘团队，由体育主管迈克尔·爱德华兹领导，已经寻找中后卫有一段时间的。他们准备投入大笔资金，让克洛普成为一个领导者，并围绕这位领导者来建立自己的后防线。

“无论付出什么代价。”这是中心思想。

到2017年春天，他们已经为转会事宜做好了准备。在看了数以百计的比赛，接触了数以百计的经纪人后，背景调查终于完成。几十个相关的目标的详细报告已经存档和过滤。

爱德华兹和他的球队只需要面对两个名单，A和B。B名单上的年轻球员被认为在未来两三年内有潜力发展成为一流的人才。曼努埃尔·阿坎吉、埃德·米利唐和达玛尔·拉塞勒斯等人的名字都在其中。

A名单却不同，上面的名字是被认为可以对克洛普的球队产生直接影响的球员，他们可以打破乔尔·马蒂普-德扬·洛夫伦的搭档关系，带领利物浦进入更好的阶段。

杰罗姆·博阿滕在名单上。这名拜仁慕尼黑的球员在前一个夏天就被穆里尼奥看上了，他也是克洛普在德甲时所崇拜的球员。不过，28岁的他是A名单中年龄最大的，而且有因伤缺阵的历史。

拉波尔特是另一个被认真考虑的名字。他已经成为瓜迪奥拉在曼城的关键人物，但是利物浦也密切关注着这位法国人。

然而，曼城的长期兴趣，再加上他曾效力于毕尔巴鄂竞技——一家要求球员的解约金必须全额、一次性付清——被视为重大障碍。

当谈到新中卫时，范戴克总是被认为是头号目标，而这并不是红军的修正主义。克洛普在2017年1月的联赛杯半决赛中目睹了荷兰人在两回合比赛中淘汰了他的球队，并认为他是一个潜在的世界级天才。“就是他。”他告诉他的员工。

另一个呢？嗯，当利物浦本周在那不勒斯开始卫冕冠军联赛冠军时，他将成为对手。

卡利杜·库利巴利上赛季造访安菲尔德时给人留下了深刻的印象。尽管他是输掉比赛的一方，也正是他在比赛中萨拉赫踢进了决定性的一球，但这位那不勒斯人是红军在欧洲冠军联赛中遇到的最好的中后卫。“他太棒了，太强壮了，他拥有一切。”一名红军教练组成员在他的球队1-0取胜之后说。

库利巴利在另一场比赛中也给人留下了深刻的印象，那不勒斯在圣保罗1-0取胜的比赛里，他完全克制住了萨拉赫、菲尔米诺和其他球员。速度快，强壮，愿意传球和从后面带球，塞内加尔国脚在当晚的比赛中脱颖而出。

他的主教练安切洛蒂说，库利巴利是世界上最好的中后卫。“他属于马尔蒂尼，图拉姆，蒂亚戈·席尔瓦这一级别的球员。”这位经验丰富的教练在三月份说。几周后，安切洛蒂宣布“他身价1.5亿欧元”。不出所料，曼联与这名28岁的球员开始了密切的联系。

如果他们对范戴克的追逐失败了，利物浦也会对他展开行动。红军在2017年夏天公开表示对南安普顿的觊觎，惹恼了南安普顿，之后他们努力缓和与南安普顿的关系。如果不是因为爱德华兹和芬威体育集团(Fenway Sports Group)总裁迈克•戈登(Mike Gordon)重建了沟通渠道，那么库利巴利在那年1月就会回到他们的视线中。事实上，他们花了7500万英镑买下了范戴克。

尽管新赛季的开局平平——上个月他在尤文图斯的表现受到了批评，在球队3-4失利的比赛中打入了一个关键的乌龙球——但人们对库利巴利在那不勒斯的信心依然坚定。

“我们知道他是世界上最强的后卫之一，”前队友劳尔·阿尔比奥说。“他必须保持冷静，我们应该让他继续表现。库利巴利周六晚上在圣保罗击败桑普多利亚的比赛中复出。

至于利物浦，他们不会有什么遗憾。当然，他们必须等待他们的首选目标，但是范戴克自从来到默西塞德郡后所产生的影响是显著的。

他已经是欧冠冠军和PFA年度最佳球员，上个月他被欧足联评为本赛季最佳防守球员和年度最佳球员。他也是金球奖的热门人选。克洛普说他是世界上最好的，而孔帕尼说他可能是英超历史上最好的后卫。都是非常高度的评价。

他的新赛季开始，以及利物浦的新赛季开始，都表明了球队的水平并没有下降，克洛普的球队也没有减少对比赛的渴望。他们希望重新确立自己作为欧洲顶级俱乐部的地位。

想办法绕过库利巴利和他的团队是个不错的开始。