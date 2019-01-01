如果切尔西赢得欧联冠军 他们会进行庆祝游行吗？

萨里的这支蓝军的球迷们可能对俱乐部任何可能的庆祝活动都有种不知所措的感觉。

周三在巴库奥林匹克体育场举行的欧联杯决赛中，切尔西将对阵阿森纳以求追逐更多的欧洲战场上的荣誉。

欧足联选择阿塞拜疆作为比赛场地后一直存在争议，据信这两家俱乐部仅售出了各自6000张门票的一半左右。

对于切尔西的球迷来说，他们经历了一个相对令人失望的赛季，尽管他们取得了联赛第三的成绩锁定了下赛季的欧冠席位，但他们最近的欧洲赛场上的胜利也值得反思，尤其是2011-12赛季的欧冠冠军以及12个月后的欧联杯冠军。

这是一个已经习惯了赢得冠军的俱乐部，但是球迷们可能会对俱乐部在巴库的任何胜利都保持沉默感到失望。

事实上，目前还没有迹象表明，如果他们从阿塞拜疆凯旋而归，就会举行庆祝胜利的游行，这很可能会惹恼球迷，他们已经对俱乐部处理赛事门票的方式提出了批评。

切尔西球迷信托基金在赛前的一份声明中表示：“我们非常失望，切尔西俱乐部无法或不愿意帮助切尔西球迷克服旅费、费用和后勤方面的困难，以便在欧联杯决赛中支持球队。”

俱乐部被迫发表声明为自己的立场辩护。

切尔西说：“我们很同情我们的球迷在组织前往阿塞拜疆观看比赛时所面临的问题，我们想让球迷们放心，我们和阿森纳以及我们在托马斯-库克体育的旅行伙伴一起，已经考虑了各种各样的选择来帮助他们前往巴库。”

“不幸的是，俱乐部不可控的一些因素使组织前往巴库成为一个复杂而富有挑战性的过程。

“这包括决赛地点距伦敦2500英里，缺乏可用的包机和运输基础设施，这都限制了决赛前后抵达巴库的航班数量。”

这并不是蓝军第一次选择不在伦敦街头庆祝来炫耀他们的奖杯。

当他们上赛季赢得足总杯冠军时，也没有游行，而2017年的英超冠军也没有这样的庆祝活动，尽管早在曼彻斯特恐怖袭击之前就有过这样的计划。

与此同时，阿森纳已经确认了游行的计划。