如愿以偿 B·费尔南德斯：对曼联的热爱始于C罗

看到自己的同胞为红魔效力后，这位出色的中场组织者成为了曼联的球迷。

曼联的新签约球员布鲁诺·费尔南德斯表示，自从看到克里斯蒂亚诺·罗纳尔多为红魔效力后，他就爱上了这家俱乐部。

曼联在周四以5500万欧元的首期费用签下了葡萄牙体育中场费尔南德斯，附加的转会费用可达2500万欧元。

这位25岁的球员是C·罗纳尔多在葡萄牙国家队的队友，他与曼联签订了一份5年半的合同，俱乐部保留了将合同延长一个赛季的选择权。

其他球队

在2002-03赛季，C·罗纳尔多在葡萄牙体育的表现令人印象深刻，随后他转会到曼联，赢得了三个英超冠军、一次欧洲冠军联赛和一次世俱杯冠军，并在2009年以破世界纪录的价格加盟皇家马德里。

费尔南德斯现在有机会追随他同胞的脚步，他已经把目光放在了老特拉福德的主要奖杯上。

费尔南德斯在一份俱乐部声明中说：“我对曼联的热爱始于我观看C·罗纳尔多的比赛，从那以后我就一直是这家伟大俱乐部的忠实球迷。”

“对我来说，现在为曼联效力的感觉是不可思议的，我已经很努力了，我可以向球迷保证，我会为这个队徽付出一切，帮助我们获得更多的成功和奖杯。”

“我要感谢葡萄牙体育为我所做的一切。听到曾经效力于这支球队的球员对我的溢美之词，我感到很不真实。“

“非常感谢索尔斯克亚和曼联所有人对我的信任，我已经等不及要在球场上回报他们了。”