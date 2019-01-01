如愿以偿 科斯切尔尼确定加盟波尔多

这位法国后卫在经历了令人难忘的9年之后离开了北伦敦。

洛朗·科斯切尔尼已经完成了一笔500万欧元的转会，阿森纳不情愿地答应了他在夏季转会窗口回家的愿望。

够力足球在周二早些时候透露，将这位33岁的球员带回祖国的协议已经达成。

现在，随着枪手们向一名长期效力于球队的球员告别，这一目标已经实现。

阿森纳一直希望说服科斯切尔尼，他应该在与北伦敦的合同到期后的最后一年，并在2019- 2020年帮助他们。

然而，他们已经向球员的意愿屈服了，因为很明显他想离开，波尔多已经准备好了一份合适的合同。

枪手官方网站上的一份声明称:“自从2010年从洛里昂签约以来，这位中后卫已经为我们出场353次。他是2014年、2015年和2017年足总杯冠军球队的一员。2004年，洛朗在法国乙级联赛的甘冈开始了他的职业生涯，他已经代表法国踢了51场比赛，现在他和我们的合同已经进入了最后一年。一旦我们同意了可以接受的转会条件，我们决定批准他转会波尔多。我们感谢洛朗为俱乐部做出的贡献，并祝愿他未来一切顺利。这一转会将取决于监管程序的完成。”

科斯切尔尼9年来第一次回到了法国足坛。

阿森纳能够从他身上得到忠诚的服务，但是这个夏天他的心已经决定回家了。

他现在正准备重新熟悉法甲，而此前他只在法甲呆了一个赛季。

他在2009-10赛季为洛里昂的表现让阿森纳下定决心，在此之前，这位51次代表国家队出场的球员大部分时间都在法国乙级联赛踢球。

阿森纳从他们为科斯切尔尼支付的845万英镑的合同中得到了全部的价值，当他们再次将科斯切尔尼交易出去时，他们已经很好地收回了这笔费用的一大部分。