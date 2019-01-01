如何加强曼联攻击力？基恩：简单 买凯恩啊

周日曼联在老特拉福德1-1战平利物浦，这是他们30年来最糟糕的赛季开局。

根据罗伊·基恩的说法，曼联应该从热刺手中得到哈里·凯恩，以此来弥补进球空白。

周日曼联在老特拉福德1-1战平利物浦，这是他们30年来最糟糕的赛季开局，他们排在第13位。

到目前为止，这支球队在本赛季的9场英超联赛中只进了10球，缺少一个人来代替已经离开的卢卡库是个问题。

在天空体育对这场比赛的报道中，基恩带着典型的好斗情绪描述了他在俱乐部转会政策中的意向。

“去把凯恩从热刺带走。”基恩说：“简单。快去买他。你们都在盯着看什么？”

“这是曼联应该追求的东西。”索内斯说：“追求最好的。他们总是这样做的。”

尽管曼联在与利物浦的比赛中取得了令人信服的平局，但是俱乐部的前后卫加里·内维尔认为他们需要在冬季转会市场中有所作为。

“曼联需要尽早进入转会市场，因为他们显然没有取代卢卡库。”内维尔说：“那些年轻的小伙子们——佩雷拉、麦克托米奈、万-比萨卡、拉什福德——他们仍然需要花钱去建立一种风格的比赛。签下一个卢卡库的同类型替代者是没有意义的。我不觉得他们想这样踢球。他们必须签一个前锋来适应他们的风格。利物浦有三名机动的前锋——菲尔米诺表现出色。你可以找到一个适合这种风格的前锋。”