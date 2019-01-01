足协不能服软 如今的体育总局不能干涉国足选帅

中国足协在2015年脱离了国家体育总局，选帅的大权理应紧握在足协手中。

在国足亚洲杯大比分负于伊朗被淘汰后，银狐里皮主动请辞，此前GOAL够力足球发过相关文章分析国足选新帅的种种因素。在还没有传出是谁要掌握起国足的教鞭之时，《足球报》记者赵震在微博上声称

“关于国足主教练，必须得为足协说句话，去年世界杯开打前，足协已经选中了一位里皮的接班人，克罗地亚人比利奇，双方就差签字了，最后被总局领导叫停了。如果按足协的计划，新教练是可以带队打亚洲杯的，也可以提前为世预赛热身。然后就是现在的局面，国足到现在不知道主教练是谁。卡纳瓦罗不是没影的事，因为就在亚洲杯期间，老卡专门回中国见过总局领导……”

如果这个事情是真的话，我们千算万算算不到，国足新帅还有体育总局这座大山的考验。

其实在2014年10月21日，在国家体育总局的官网，曾经转载了中国体育报的一篇标题为《十几亿人怎么选不出11个踢球（好）的来？》的文章。

文章从与“十几亿人怎么选不出11个踢球（好）的”表面问题引申到 “十几亿人怎么选不出1个好教练”的问题。

三军易得，一将难求；将不明，则三军大惑，古今中外，概莫能外。作者以中国女排主帅郎平带队站上世界巅峰的例子与国足各队主帅对比，字里行间的意思就是选一位合适的主帅是最重要的。“为什么十几亿人最后选了个半路出家的（警察）郑雄？可选之人也只51、42人、甚至更少？还是国家队、各大俱乐部都请洋帅，留给本土教练“锻炼机会”只剩国奥、国青和国少？洋帅（瑞克林克）不灵，再转回“土帅”？国家队千挑万选，国奥、国青、国少“重要性”依次递减？还是因足协管理层更迭、职能部门调整，选帅仓促？……选帅错一人，显然比队员选错一人，甚至选错11人后果更严重？是否应有如此共识：用最好的教练执教各级国足，不分年龄、国籍，无论克劳琛、特鲁西埃，还是徐根宝、金志扬、高洪波……在一个各级国足急需一面“突破”大旗之时，“十几亿人选1个好教练”应成为重中之重，容不得半点马虎、松懈和失误。

文章发布的时候足协还是体育总局旗下的一个分支，体育总局在当时完全可以掌控中国足球的发展，更何况区区一个主教练。上面的这篇文章可以清晰地看出当时体育总局对中国足球的规划发展——主帅要选的好！而如今，按消息所称，体育总局还在布置中国男足的主帅人选。这可以吗？

国家体育总局作为我国国务院的直属机关，属国家局，正部级。而中国足协在2015年8月17日发布的《中国足球协会调整改革方案》正式对外公布。中国足协与体育总局脱钩，依法独立运行，在内部机构设置、工作计划制定、财务和薪酬管理、人事管理、国际专业交流等方面拥有自主权。

人事管理权在足协手里，所以选帅的大权掌握在足协手中，但凡体育总局对足协的工作做出一点干涉，都将被国际足联视为政治干涉足球。国际足联明确规定，禁止足球被沾染上任何政治色彩，否则将会对当事球队作出全球禁赛的处罚。从2001年至今，已有10支国家队接到了国际足联的禁赛令。举个例子，2008年2月，由于西班牙政府强制性要求国青队主教练比利亚下课，国际足联作出了取消西班牙队欧洲杯参赛资格的决定。

相比于体育总局，足协对中国足球的理解更加渗入。我们宁可希望体育总局干涉国足选帅的消息是假的，因为这种事情一旦发生，后果将无法设想。