好聚好散 曼城不会阻止马赫雷斯8000万镑加盟巴黎

这名阿尔及利亚球星看起来很可能在这个夏天离开阿提哈德球场，加盟法甲霸主，不过这一切的前提是巴黎圣日耳曼愿意提供掏出的转会费。

曼城不会阻止马赫雷斯在今夏转会加盟巴黎圣日耳曼。

根据够力足球的报道，在瓜迪奥拉的球队被禁止进入下赛季的欧战后，巴黎圣日耳曼正在竭尽全力说服这位29岁的球员离开英超，前往法甲继续自己的职业生涯。

本赛季，阿尔及利亚人总共为曼城在各项赛事中出场了37次，有9球14助攻入账，有着如此优秀的表现，这也就不难理解为什么法甲霸主如此想得到他。

其他球队

不过，从曼城内部透露出的情况来看，蓝月亮似乎并不打算阻止这位前莱斯特城边锋转会至巴黎圣日耳曼。

根据曼城跟队记者乔纳森的报道，瓜迪奥拉并不准备强留那些不愿意留下的球员，但他们也不会以不符合当前市场的价格放走他们，比如马赫雷斯，蓝月亮就会要求巴黎圣日耳曼支付不低于8000万英镑的转会费。

乔纳森表示：“曼城球员已经得到保证，他们下赛季能够继续参加欧冠联赛，俱乐部并不打算在禁令下达的情况下出售重要球员。”

“尽管做出了这样的保证，但曼城依旧无法完全消除球员和经纪人之间的一些不确定性，在这种情况下，马赫雷斯与巴黎圣日耳曼之间产生了绯闻，并不会让人感到惊讶。”

“如果马赫雷斯认为这对自己来说是正确的决定，瓜迪奥拉不会留下任何不想留在球队的人，但很难想象曼城会以低于8000万英镑的价格出售他。”

在2014年加盟莱斯特城之前，这位2016年非洲足球先生曾先后效力过低级别球队AAS Sarcelles、坎佩尔和勒阿弗尔。

在英格兰，马赫雷斯目前已经赢得了两座英超冠军奖杯、一座社区盾杯、两座英格兰联赛杯以及一座足总杯冠军奖杯。