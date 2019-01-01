好好调理 兰帕德希望法国队不征召坎特

蓝军主帅希望他受伤的中场得到休息，因为他的目标是克服最近的几次伤病挫折。

弗兰克·兰帕德希望法国允许恩戈洛·坎特缺席国际比赛日，以恢复他的身体状况。

坎特本赛季在西伦敦的开局一直受到伤病的困扰。这位中场球员在5月底的欧罗巴联赛决赛前膝盖受伤，随后他花了整个夏天的时间进行康复。

坎特几乎整个季前赛都没有上场，但在本赛季对曼联的首场比赛中，他又回到了替补席上。坎特在对曼联的比赛中脚踝受伤，但在欧洲超级杯对利物浦的比赛和主场对莱斯特城的比赛中，他都没有受伤。

然而，坎特被迫缺席了周六切尔西3-2战胜诺维奇的比赛。

世界冠军法国队将在两周后的2020年欧洲杯预选赛中迎战阿尔巴尼亚和安道尔，但兰帕德要求法国主教练迪迪埃·德尚允许坎特留在科巴姆训练场。

“这是一个困难的问题。他连续四年都在不间断踢球。”兰帕德在卡罗路说：“欧联杯决赛的受伤影响了他的季前赛。然后他在与曼联的比赛中受伤。我们正努力让他度过难关。今天太痛苦了。国际比赛日的休息对他的伤势恢复是很好的。如果坎特留下来，对每个人来说都是件好事，因为他一直在打一场又一场的比赛。”

兰帕德的请求也意味着坎特在即将到来的国际比赛日之前能否参加周六对谢菲尔德联的比赛还存在疑问。

这位切尔西主帅承认佩德罗出场成疑，但是他对梅森·芒特更加乐观，他在对阵诺维奇的比赛中射门得分。

这位20岁球员的进球和塔米·亚伯拉罕的两粒进球帮助兰帕德赢得了他执教切尔西4场比赛后的首胜。

虽然这名年轻球员还没有在英格兰国家队出场，但他已经被索斯盖特征召。兰帕德相信他年轻的攻击型中场已经足够胜任英格兰国家队的比赛，并在另一次积极的表现后表扬他。

“这是加雷斯（索斯盖特）的召唤，”兰帕德谈到芒特入选英格兰国家队时说：“我不愿意再做猜测，也不愿意用标题来说明他的阵容应该是什么样的。他将观看比赛。我知道他们很了解梅森。我去年说过很多次了。国家队的征召希望很快能再次到来。他绝对可以做到最好。他给我的印象深刻。他在季前赛中又迈出了一步。在德比郡，他很棒。但这是一回事。来到切尔西，面对他在中场的竞争和随之而来的期望水平，是另一回事。我一直在谈论他的性格。对我来说，这是一个很大的比例，他拥有所有这些，他有质量。有这种天赋的聪明球员真的很好共事。我不想给他过多的期望。”

“但我会每天都告诉他，因为我能感觉到，当有人像他一样谦虚、勤奋时，这并不重要。你可以告诉他们，因为这永远不会停止他的动力或他的饥饿。他并不是一个想要一切的男孩，他只是想成为切尔西和英格兰的顶级球员，我相信他能做到。这当然有帮助，但他很有动力，不会忘乎所以。他的家人就是这样培养他的。和他一起工作很愉快。”

英格兰队将于本周四公布9月份国际比赛日的阵容。