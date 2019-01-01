好友力挺 皮雷：亨利值得在英超再就业

这位枪手在法甲的第一次执教失败了，但是他的同胞希望他能回到教练席，这可能是在英格兰。

蒂埃里·亨利应该得到第二次机会，并且有可能在英超联赛中得到这个机会，t他的前阿森纳和法国队友皮雷如是说。

这位传奇的法国人在他的第一次执教经历遭遇失败。在马丁内斯身边担任比利时助教后，亨利于2018年10月执教摩纳哥。这位世界杯冠军仅在该职位上待了20场比赛，只获得了4场胜利，很快就被认定不是这个职位的合适人选。

他的信心和声誉都被那段令人遗憾的经历所打击，但是皮雷相信亨利很快就会回到教练席上，他的职业生涯可能会把他带回英格兰。

“我几周前在酋长球场看到了蒂埃里，他在等待。”皮雷告诉路透社：“他在等待什么，等待新的挑战。有些人说‘是的，但他在摩纳哥是个错误’。我说不对。当你像蒂埃里这样开始的时候，如果你只有三个月的时间，你很难证明什么。尤其是在这个时刻。摩纳哥太糟糕了，太困难了，他们有很多伤病。”

皮雷补充道：“他告诉我这是在摩纳哥的美好经历。不幸的是只有三个月。但是他已经准备好了。他已经为新工作做好了准备，他在等着什么。我认为他应该有第二次机会，也许在英超。”

在支持亨利重返管理层的同时，皮雷说他近期不会考虑这么做。

“目前还没有。这不在我的计划之内。”他补充道：“我认为这是一份很棒的工作，一份美妙的工作。但是每天和球员、球迷、媒体和老板在一起都很艰难。现在我和阿森纳在一起，就像一个大使，相信我，这更放松，更安静。对我来说，这是完美的。我爱阿森纳，我愿意和一线队一起工作，也许有一天我会和埃梅里一起工作，但目前这还不在阿森纳的计划之内，我尊重这个决定。”