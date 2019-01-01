好友亲自证实 银狐里皮接近回归中国男足

目前何方消息都指出里皮接近重回中国，再次执掌男足帅印。

就在今天，意大利媒体《全市场》和《北京青年报》同时证实前中国男足主帅里皮已接近回归国足，而《米兰体育报》记者、里皮密友法比奥·里卡利则亲自证实了这一传闻的真实性。

“里皮现在可能已经在中国了。据我所知，他即将重拾教鞭，并且把他的团队也带去。”

“他将在今天与中国方面进行谈判，不过目前双方还没有达成协议。尽管中国方面有人倾向于邀请希丁克或者其他名帅，但事实上里皮已经非常接近重回中国男足。”

国内媒体还指出，里皮将在五六月份重回中国，目前已得到银狐本人的亲口证实。在上一周期，里皮执教中国队的30场比赛中，中国队取得了10胜9平11负的战绩，进35球，失球则达到了41粒。

尽管反对声颇多，但从实际情况来看，里皮是目前国足最合适的人选。尽管总体战绩一般，但正式比赛却取得了6胜2平3负的战绩，胜率超过了50%。尤其是12强赛，当时的中国男足一度接近闯关成功。

相对于卡纳瓦罗和希丁克，里皮的分量更足，前者稍显稚嫩，在中国杯上让所有人感到失望。至于后者，他对中国足球的了解程度不足，只有里皮才能与国足实现无缝连接。尤其是他对于中国足球和足协的熟悉，可以减少许多斗智斗勇的试探过程。

此前还有人指出国足希望请来穆里尼奥等人，但这些人目前更倾向于执教俱乐部，也并不愿意来趟国足这趟浑水。

有关里皮执教唯一的问题在于这位老帅目前的身体能否支撑得起，毕竟国足主帅比较容易“着急上火”，不利于身体健康。