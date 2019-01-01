好事多磨 维特塞尔谈起曼联尤文等失败转会

这位30岁的中场球员上个赛季首次加盟欧洲五大联赛的球队，但他本可以更早做出这样的决定。

多特蒙德中场阿克塞尔·维特塞尔在他的职业生涯中经历了无数次转会传闻，包括转会曼联、皇家马德里和尤文图斯。

这位比利时国脚在他职业生涯的大部分时间里都被欧洲大俱乐部所觊觎，但直到上个赛季他才进入欧洲大陆最具规模的联赛。

维特塞尔在他的祖国比利时的标准列日开始职业生涯，然后转会到本菲卡，泽尼特和中国的天津权健。

这位30岁的中场球员去年夏天从天津权健转会到多特蒙德，帮助新东家在德甲联赛中获得第二名。

尽管效力多特蒙德代表着他第一次进入欧洲五大联赛，但维特塞尔告诉够力足球其在2012年差点转会到皇家马德里。

维特塞尔表示：“我本可以在穆里尼奥还在的时候加盟皇马，但是皇马签下了莫德里奇，所以转会到马德里对我来说毫无意义。

“泽尼特在转会窗结束前不久打来电话。我和相关负责人有很好的交流，最后达成一致。我是一个开放的人，不害怕前往俄罗斯。”

在俄罗斯期间，维特塞尔表示他几乎是免费转会到尤文图斯的，直到最后一刻才决定与泽尼特续约。

维特塞尔回忆道：“我和泽尼特的合同到期了，我想转会到都灵的尤文图斯，我已经通过了体检，实际上只需要签合同。”

“我在办公室等了一整天，泽尼特让我回来。回想起来，这也许是命运的转折。也许只是时机不对。”

去年夏天，当他加盟多特蒙德的时候，他终于迎来了合适的时机，尽管维特塞尔说他离开中国的时候可以加盟曼联或者巴黎圣日耳曼，但是他选择了一个更有可能成为首发的环境。

维特塞尔解释道：“首先(多特蒙德体育主管)佐尔克找到我，然后（主帅）法夫尔给我打电话。”

“我也有其他选择，也许我可以去巴黎或者曼彻斯特，但是我不想再等了。我感觉我是多特蒙德的第一选择，当你去一家新俱乐部时，感觉良好是很重要的。”

“因此，在与佐尔克、法夫尔和瓦茨克会谈后，我决定加盟多特蒙德，他们是一家顶级俱乐部，我真的很想加入一家欧洲顶级俱乐部。”

“在29岁这个年纪，也许这是我最后一次机会，这是一个正确的决定。”