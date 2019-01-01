好中卫难求 曼联拒绝在冬窗出售拜利
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曼联前任主帅穆里尼奥执教期间，科特迪瓦国脚后卫拜利遭到雪藏，他在本赛季开始以来的表现也陷入低迷。据报道，不少球队都在关注他的动态，而西甲塞维利亚是最新对他有兴趣的俱乐部。
索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，球员们都重新得到了上场机会。但是在曼联4比1大胜伯恩茅斯的比赛中，拜利在比赛第67分钟时被红牌罚下场，他被停赛三场。
由于斯莫林脚部受伤还未完全康复，而罗霍本赛季开始以来一直处于伤停状态，另一名中后卫琼斯则属于易受伤体质，目前仅有林德勒夫是最可信赖的中后卫。
曼联希望引进一名顶尖实力的中后卫球员，但是在冬窗进行重磅引援的操作会非常困难。
拜利自2016年以3040万英镑身价从比利亚雷亚尔来到老特拉福德，英超处子秀赛季，拜利的表现非常出色，一度被认为是时任主帅穆里尼奥麾下最稳定的中后卫。然而在加盟的第一个赛季，拜利也受到了伤病的困扰。
阿森纳和AC米兰都对拜利有兴趣，他与曼联的合约将在2020年夏天到期。
曼联认为拜利仍然有成为球队主力中后卫的实力，如果未来需要引进新的中后卫，他们更希望先出售罗霍。
阿根廷国脚后卫罗霍即将年满29岁，在去年3月份时，曼联与他签下一份新合约，他将效力曼联至2021年。不过在去年夏窗，他一度接近加盟埃弗顿。