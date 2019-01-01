好中卫难求 曼联拒绝在冬窗出售拜利

塞维利亚有意将曾效力比利亚雷亚尔的中后卫拜利从曼联带回西甲赛场，但红魔不愿意在冬窗放人。

曼联前任主帅穆里尼奥执教期间，科特迪瓦国脚后卫拜利遭到雪藏，他在本赛季开始以来的表现也陷入低迷。据报道，不少球队都在关注他的动态，而西甲塞维利亚是最新对他有兴趣的俱乐部。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，球员们都重新得到了上场机会。但是在曼联4比1大胜伯恩茅斯的比赛中，拜利在比赛第67分钟时被红牌罚下场，他被停赛三场。

由于斯莫林脚部受伤还未完全康复，而罗霍本赛季开始以来一直处于伤停状态，另一名中后卫琼斯则属于易受伤体质，目前仅有林德勒夫是最可信赖的中后卫。

曼联希望引进一名顶尖实力的中后卫球员，但是在冬窗进行重磅引援的操作会非常困难。

拜利自2016年以3040万英镑身价从比利亚雷亚尔来到老特拉福德，英超处子秀赛季，拜利的表现非常出色，一度被认为是时任主帅穆里尼奥麾下最稳定的中后卫。然而在加盟的第一个赛季，拜利也受到了伤病的困扰。

阿森纳和AC米兰都对拜利有兴趣，他与曼联的合约将在2020年夏天到期。

曼联认为拜利仍然有成为球队主力中后卫的实力，如果未来需要引进新的中后卫，他们更希望先出售罗霍。

阿根廷国脚后卫罗霍即将年满29岁，在去年3月份时，曼联与他签下一份新合约，他将效力曼联至2021年。不过在去年夏窗，他一度接近加盟埃弗顿。