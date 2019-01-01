女足世界杯
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女足世界杯16强全部出炉：铿锵玫瑰将遇意大利

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Getty Images
当地时间2019年6月20日，女足世界杯小组赛阶段的比赛全部结束，够力足球将带您了解16支晋级淘汰赛的球队下一轮的对阵情况。

赛事大热美国队和东道主法国队都轻松从小组赛中脱颖而出，而中国队也凭借1胜1平1负的战绩以小组第三的身份跻身16强。

下一轮的角逐将更为激烈，够力足球为您整理了16强球队在淘汰赛第一轮的对阵情况。

小组 头名 次名 第三名
A 法国 挪威 尼日利亚
B 德国 西班牙 中国
C 意大利 澳大利亚 巴西
D 英格兰 日本 N/A
E 荷兰 加拿大 喀麦隆
F 美国 瑞典 N/A
6个小组头名加上6个小组次名直接晋级，而剩下6个小组第三则由4个成绩最好的晋级。

Nigeria France VAR World Cup

编辑精选

A组：

法国队的对手将是C组第三巴西，如果赢下巴西，东道主很有可能早早在四分之一决赛上遇上同样实力强劲的美国。

挪威的对手同样来自C小组，他们对阵位列C组第二的澳大利亚。

而尼日利亚的对手则来自B组，他们将要面对B组头名德国队。

B组：

德国在小组赛中收获了一波三连胜，先后击败中国，西班牙与南非，得以在淘汰赛中与实力相对较弱的尼日利亚相遇。

西班牙因为小组赛最后一场被中国队逼平，不得不挑战美国队。

顽强的中国队则得以避开英格兰，但他们的对手是C组头名意大利，同样不容小觑。

C组：

头名意大利对阵中国。次名澳大利亚对阵挪威，巴西则对阵法国。

D组：

英格兰与日本正常以小组一二名出线，但这个小组的第三名阿根廷队因为两平一负未尝胜绩，没能实现晋级。

菲尔-内维尔的球队可能会与E组的第三名交手喀麦隆。

日本则对阵E组头名荷兰。

E组：

头名荷兰对阵日本，次席加拿大对阵F组第二名瑞典，喀麦隆对阵英格兰。

F组：

头名美国队在面对泰国与智利时上演的“屠杀”至今令人惊叹，在2-0击败瑞典后，他们以小组头名完成出现。

他们本轮的对手将是西班牙。而在西班牙之后的四分之一决赛，他们将与法国和巴西间的胜者对决。

瑞典将与加拿大交手。

Samantha Mewis USA USWNT Sweden Women's World Cup 2019

中国队与意大利的比赛将在北京时间2019年6月26日0:00打响，铿锵玫瑰能否接受考验，顽强挺进下一轮，让我们拭目以待！

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