女足世界杯16强全部出炉：铿锵玫瑰将遇意大利
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赛事大热美国队和东道主法国队都轻松从小组赛中脱颖而出，而中国队也凭借1胜1平1负的战绩以小组第三的身份跻身16强。
下一轮的角逐将更为激烈，够力足球为您整理了16强球队在淘汰赛第一轮的对阵情况。
|小组
|头名
|次名
|第三名
|A
|法国
|挪威
|尼日利亚
|B
|德国
|西班牙
|中国
|C
|意大利
|澳大利亚
|巴西
|D
|英格兰
|日本
|N/A
|E
|荷兰
|加拿大
|喀麦隆
|F
|美国
|瑞典
|N/A
A组：
法国队的对手将是C组第三巴西，如果赢下巴西，东道主很有可能早早在四分之一决赛上遇上同样实力强劲的美国。
挪威的对手同样来自C小组，他们对阵位列C组第二的澳大利亚。
而尼日利亚的对手则来自B组，他们将要面对B组头名德国队。
B组：
德国在小组赛中收获了一波三连胜，先后击败中国，西班牙与南非，得以在淘汰赛中与实力相对较弱的尼日利亚相遇。
西班牙因为小组赛最后一场被中国队逼平，不得不挑战美国队。
顽强的中国队则得以避开英格兰，但他们的对手是C组头名意大利，同样不容小觑。
C组：
头名意大利对阵中国。次名澳大利亚对阵挪威，巴西则对阵法国。
D组：
英格兰与日本正常以小组一二名出线，但这个小组的第三名阿根廷队因为两平一负未尝胜绩，没能实现晋级。
菲尔-内维尔的球队可能会与E组的第三名交手喀麦隆。
日本则对阵E组头名荷兰。
E组：
头名荷兰对阵日本，次席加拿大对阵F组第二名瑞典，喀麦隆对阵英格兰。
F组：
头名美国队在面对泰国与智利时上演的“屠杀”至今令人惊叹，在2-0击败瑞典后，他们以小组头名完成出现。
他们本轮的对手将是西班牙。而在西班牙之后的四分之一决赛，他们将与法国和巴西间的胜者对决。
瑞典将与加拿大交手。
中国队与意大利的比赛将在北京时间2019年6月26日0:00打响，铿锵玫瑰能否接受考验，顽强挺进下一轮，让我们拭目以待！