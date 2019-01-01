女足世界杯16强全部出炉：铿锵玫瑰将遇意大利

当地时间2019年6月20日，女足世界杯小组赛阶段的比赛全部结束，够力足球将带您了解16支晋级淘汰赛的球队下一轮的对阵情况。

赛事大热美国队和东道主法国队都轻松从小组赛中脱颖而出，而中国队也凭借1胜1平1负的战绩以小组第三的身份跻身16强。

下一轮的角逐将更为激烈，够力足球为您整理了16强球队在淘汰赛第一轮的对阵情况。

小组 头名 次名 第三名 A 法国 挪威 尼日利亚 B 德国 西班牙 中国 C 意大利 澳大利亚 巴西 D 英格兰 日本 N/A E 荷兰 加拿大 喀麦隆 F 美国 瑞典 N/A

6个小组头名加上6个小组次名直接晋级，而剩下6个小组第三则由4个成绩最好的晋级。