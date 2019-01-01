女足世界杯第二日：德国、西班牙和挪威取得开门红

在女足世界杯第二日的比赛中，来自欧洲的德国、西班牙和挪威均取得胜利。

西班牙、德国和挪威在周六的女足世界杯比赛中都取得了胜利。

在当天的第一场比赛中，德国在雷恩以1-0击败了中国队。卡洛林·西蒙为两届世界冠军击中横梁，朱莉亚·格温的世界波来打破僵局。

在过去的17场女足世界杯小组赛中，德国队保持不败，而玛蒂娜·沃斯-特克伦堡的球队是在法国夺冠的热门球队之一。

赛后国际足联列出了朱莉亚·格温的神奇首秀数据：在2016年U17女足世界杯对阵委内瑞拉的首秀中，她获得了全场比赛的最佳球员；她在2018年U20女足世界杯对阵尼日利亚的比赛中首秀获得最佳球员；今天是她在女足世界杯的首秀，获得全场最佳球员。

在勒阿弗尔西班牙对南非的比赛中，南非队凭借着特姆比·科加特拉纳的漂亮吊射率先破门。

但西班牙后来居上，以3-1取胜。红衣军团在最后20分钟内爆发，詹妮弗·埃尔莫索凭借点球梅开二度，成为历史上第一位在单场女足世界杯比赛中打入两个点球的球员。第二个点球是在VAR介入后所判罚的，南非的诺桑多·维拉卡齐领到第二张黄牌被罚下。

替补上场的加西亚为西班牙队锦上添花，西班牙队将在周三B组的一场关键比赛中迎战德国队。

挪威在兰斯以3比0轻取尼日利亚。挪威阵中缺少了首届女足金球奖得主艾达·赫格贝里，她选择不参加世界杯。

第17分钟，古罗·雷滕的破门为挪威首开纪录，随后她助攻利萨-玛丽·乌特兰打入第二粒入球，随后奥西纳奇·奥哈莱不慎打入乌龙球，让尼日利亚雪上加霜。

尼日利亚教练托马斯·丹纳比希望后卫费思·米埃夏尔的伤势不会影响之后与韩国的比赛。费思是被担架抬离赛场的。