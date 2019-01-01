女足世界杯争议一幕 内维尔抨击喀麦隆球员行为

在法国，三狮女队以3-0的比分晋级四分之一决赛，但是VAR却成为了头条新闻，因为非洲球队在一些判罚上存在争议。

在女足世界杯16强比赛中以3-0大胜对手后，英格兰主帅菲尔·内维尔谴责了喀麦隆球员的行为。

休顿、艾伦·怀特和亚历克斯·格林伍德的进球足以让三狮女足晋级四分之一决赛，但当天的头条新闻却被偷走了，因为VAR的存在确实让人感觉到了。

英格兰的第二个进球最初因为怀特的越位被取消了，后来VAR推翻了这一决定，引起了喀麦隆球员和官员们的愤怒。

喀麦隆在下半场早些时候看到他们自己的一个进球被判越位，比赛依然以2-0的比分悬而未决，进球的阿亚拉·恩楚特(Ajara Nchout)在球场上泪流满面。

在赛后接受BBC体育采访时，内维尔担心英格兰的对手在全球观众面前树立了不好的榜样。他说:“这不是一场世界杯16强比赛，因为我不希望看到足球运动员这样的行为举止。”

“这是一场全球性的比赛，我不能站在这里说我特别享受，而我的球员却没有。”

“世界各地的年轻女孩都看到了这种行为，对我来说，这是不对的，我不能站在这里说这太棒了，或者说我们进入四分之一决赛太棒了，因为这里有更大的前景。”

“这种行为是错误的，因为这是女子足球的形象，全世界都在谈论一支球队开始拒绝比赛。”

“你必须遵守一定的行为准则，我的球员做到了，我很自豪。”

在瓦朗谢讷史无前例的一幕之后，英格兰保持了他们的勇气，以3-0的比分取得了胜利。内维尔接着说，喀麦隆很幸运没有在5 - 6球的失利中被淘汰出局。

“同情？不存在。”他补充道。

“艾伦·怀特没有越位，接受现实吧。我们知道规则，在过去的三周里，我们已经被裁判问题询问了35万次，她的每一个决定都是正确的。”

“事实上，我认为在比赛结束时，她会同情他们，因为我认为我们还应该得到一粒点球以及罚下喀麦隆的球员。”

“最后，他们应该觉得自己很幸运，因为没有丢掉5-6粒球。”