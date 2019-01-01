女足世界杯中国憾负迎希望 决战南非定生死

虽然中国女足的世界杯首战以失利告终，但队员们的状态和拼搏让球迷们看到希望。下一场与南非的出线生死战，期待铿锵玫瑰再度绽放！

北京时间6月8日晚，中国女足在世界杯首战打响，最终球队0-1不敌德国女足。虽然遗憾输掉了比赛，但女足姑娘们的临场表现并非没有亮点。

虽然在开场阶段中国女足被对方压制，防守方面略显疲惫，但中国队在中前场的几次上抢还是创造了三次绝佳破门良机，只是球员们在门前时机把握和选择上的失误没能帮助球队领先结束上半场。

下半场贾秀全派上王霜替补出战，但由于战术原因，不擅长身体对抗的王霜在与对方高大中卫的拼抢中得不到半点优势，再加上球员长时间未与球队磨合、状态不佳以及被对方严加盯防等因素，她并没有把在欧洲赛场上的表现带到世界杯的赛场上。

或许由于体能因素，在下半场丢球之后，中国队没能再打出上半场的快速反击，传接球失误过多，战术选择不得当，后半段的比赛踢得支离破碎，球员们也没有找到扳平比分的机会。

诚然，中国女足在面对世界排名第二的德国女足时，无论实力和身体素质都不占上风，但姑娘们传承了铿锵玫瑰的敢拼敢打的作风。杨丽、古雅沙和王珊珊的配合着实给德国队带来了危险，但无奈门前终结能力欠佳。

赛后，各大媒体和部分球迷们也对0-1惜败的结果表示接受。虽然球队错失开门红的机会，但对于球员在场上大部分时间的表现还是给予了认可和赞许。但主帅贾秀全在出席新闻发布会时评价王霜的一番话却引起了争议。

新闻发布会时，有位记者请贾秀全评价王霜本场比赛的表现，并提问为何在下半场才安排王霜出场。贾秀全回答：“你觉得王霜下半时踢得怎么样？那你还用问我吗？这就是我让她下半场再上的理由（笑），都明白嘛，所以不要提了。另外，我需要的是一个团队，而不是某一个球星。我需要团队足球。”

这一段话引起了外界种种猜测，部分声音认为，由于王霜身体条件和状态确实不在最佳，贾秀全并不想安排她上场，但可能由于某些非体育竞技因素，才不得不派王霜出战。

王霜在巴黎历练了一年，实力也得到了认可，只是本场比赛中对于她的使用方式和球队战术选择有待商榷，而并非球员能力和态度的问题。贾秀全的评价有可能会对王霜的心态造成较大的影响。

虽然首战失利，但过程和结果都可以接受。在更衣室充满着遗憾的氛围时，教练都应以鼓励为主，再总结输球原因，而不是在公开场合去如此评价球员。但贾秀全的这番言论或许会给王霜和中国女足的世界杯前景埋上了一层阴影。

王霜的灵动和创造力是中国女足在进攻时需要倚仗的得分利器，而身体条件和防守能力无疑是她的阿克琉斯之踵。这一把双刃剑，如何扬长避短，这是教练组在未来的需要考虑的方向。

中国所在的B小组另一场对决在西班牙和南非之间展开。并非像人们所预想的一样，首次跻身女足世界杯的南非队渴望继续在世界杯赛场上继续创造奇迹。虽然世界排名只有49位，但与西班牙的比赛中，开场阶段南非与西班牙大打对攻，并率先取得进球。

但领先后的南非却采取了防守战术，西班牙逐渐掌握了控球权。但西班牙足球的风格是只刮风不下雨，进攻方面的数据完全压制了对手，却很难取得进球，西班牙还是依靠在下半场的两粒点球才反超了比分。

南非女足的特点也非常鲜明：身体条件出众、反击迅猛、防守到位。中国队在面对南非时不仅需要延续在对阵德国时的拼搏作风，还需要在中后场对重点球员进行盯防，防守球员要积极保护门前空档。进攻方面要把握战机，争取尽快确立领先优势。关于王霜，在确保球员的竞技状态有所恢复的前提下，适时使球员后撤参与中场组织，号召队友们进行无球跑动和传接配合。球队切忌盲目起高球争点，亚洲球员的身体依然很难与非洲球员相抗衡。与南非一役无疑是中国女足姑娘们的生死战。铿锵玫瑰们唯有赢得此场胜利方能保持出线的可能。

小组战最后一场比赛，在面对与自己排名相近的西班牙队时，中国队要在中场多利用身体进行逼抢，不断创造反击机会。前锋也需要多用速度打开进攻宽度，帮助中场球员前叉，在进攻中打出层次感，从多个角度展开进攻。

尽管女足所在小组的对手都颇具实力，但首场比赛的结果和过程都使球员们对未来抱有信心。球场上，女足姑娘们的比赛状态也给了球迷很大的希望。即便目前的直接出线形势并不乐观，但球队还是可以依靠顽强的斗志争取拿到尽可能多的分数，以成绩最佳的小组第三晋级。期待玫瑰在法兰西再度绽放！