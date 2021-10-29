女子欧洲杯分组情况：英格兰对阵北爱尔兰 德国、西班牙、丹麦形成死亡之组

东道主将在小组赛中面对另一个东道主，八届冠军德国队将面对一支满布巴塞罗那球星的西班牙队

英格兰队将在明年夏天的欧足联2022年女子欧洲杯小组赛中迎战北爱尔兰，而西班牙和德国则被抽到一起，形成了一个激动人心的“死亡之组”。

与三狮军团同组的还有挪威和奥地利，后者和北爱尔兰也是在英格兰女足的世界杯预选赛小组对手。

与此同时，卫冕冠军荷兰将面对奥运会银牌得主瑞典，而法国则将迎战意大利。

让西班牙和德国的小组更有趣的是丹麦的出现，她们进入了2017年的欧洲杯决赛。切尔西的佩尼尔-哈德和里昂前锋西尼-布鲁恩等球星都在她们的行列中，这将是一次激动人心的晋级之旅。

西班牙是一个正在崛起的女足国家，最近巴塞罗那女足的成功凸显了这项运动在西班牙的发展速度，而德国则曾八次夺冠。

芬兰是小组的另一支球队，她们在错过2017年欧洲杯后重新回到舞台上。

作为上届冠军，荷兰女足将作为夺冠热门之一进入赛事，尽管她们的冠军教练萨丽娜-维格曼现在已经成为英格兰队的主教练。在她带领下，加上英格兰女足此前连续三次进入大赛半决赛，并坐拥主场优势，三狮军团也希望能在争夺这座冠军。

在2017年欧洲杯和2019年世界杯上的表现令人失望之后，八届冠军德国队希望明年夏天的表现有所改善——法国队也是如此，她们在过去五届锦标赛中都倒在了四分之一决赛。

与此同时，瑞典凭借在今年奥运会上获得银牌的表现进入锦标赛，而西班牙则是一个正在崛起的国家。在争冠方面，她们都将处于前列。

女足欧洲杯将于明年7月6日开始，英格兰将在老特拉福德迎战奥地利，决赛将于7月31日在温布利体育场举行。

欧洲杯2022分组详情

A组：英格兰、奥地利、挪威、北爱尔兰

B组：德国、丹麦、西班牙、芬兰

C组：荷兰、瑞典、俄罗斯、瑞士

D组：法国、意大利、比利时、冰岛