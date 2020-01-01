奥雷里奥：罗伯逊攻防俱佳 他永远不满足于现状

一名前红魔球员强调了苏格兰后卫的“勇气”和在安菲尔德不断提升的动力。

利物浦的安德鲁·罗伯逊被俱乐部名宿法比奥·奥雷里奥表扬，这位前巴西左后卫形容自己的后辈是是一位“全面的球员”。

罗伯逊在2017年夏天以800万英镑的价格从赫尔城转会到利物浦后，很快成为了克洛普麾下的主力球员。

这位26岁的球员在过去的两个半赛季中总共为红军出场119次，打进了3球，并证明了自己是英超赛场上表现最稳定的球员之一。

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在此期间，这位苏格兰国脚帮助利物浦赢得了三座冠军奖杯，其中包括俱乐部历史上的第六座欧冠冠军奖杯，而在6月17日英超恢复后，他们将很快再次封王。

新型冠状病毒疫情的爆发推迟了红军拿到30年以来第一座联赛冠军奖杯的步伐，但是随着政府允许联赛重启，英超已确定将在近期重启。

如果克洛普的球队在剩下的9场比赛中拿到了6分，那么他们就将拿到联赛冠军，罗伯逊也将拿到自己职业生涯的最后战绩。

奥雷里奥也有着同样的期待，他认为这位前赫尔城球星攻防俱佳，而英格兰国脚阿诺德则在另一侧完美地与他形成了配合。

这位前利物浦边锋在接受俱乐部官方网站采访时表示:“他是一名全面的球员，因为他的身体素质很棒，可以很好地前插进攻，也可以很快回到防守位置。”

“他的速度很快，所以他在一对一防守方面表现得很棒，这在克洛普的战术中非常重要，他也可以轻松参与进攻。”

“有一件事引起了我的注意，那就是他一直在进步，作为球队这一位置的第一选择，他并没有满足于现状。”

“他把每一场比赛都当成最后一场比赛在踢，这就是勇气。”

“现在利物浦的两名边后卫是不可思议的，我们可以用任何方式进行比赛。”

经过三个月的休整期，利物浦将在6月21日迎战莫西塞德郡德比的对手埃弗顿。