奥里吉：直觉让我留在安菲尔德

这位比利时国脚一度接近离开安菲尔德，但他的决定让他在通往欧冠冠军的道路上打进了至关重要的进球。

迪沃克·奥里吉说，一月他拒绝了狼队的邀请，留下来为他在利物浦的位置而战。

这一决定给这位比利时国脚带来了好处，他在欧冠半决赛第二回合对阵巴塞罗那的比赛中攻入两球，历史性地逆转了比分。

在那场比赛中，奥里吉带领红军4-0大胜，克服了首回合0-3的劣势，并在随后对阵托特纳姆热刺的决赛中打入第二粒进球，帮助球队在马德里万达大都会球场举起了冠军奖杯。

他在赛季末的英勇表现是对他耐心的回报，直到10月份他才进入比赛日的阵容。

"这是一种直觉。"当被问及为何决定留下来时，奥里吉告诉媒体：“对我来说，我只是坐下来，我觉得我想留下来帮助这支球队。我感觉很好，我必须在训练中继续表现，我知道我的机会会来的。我觉得我们可以做一些特别的事情。我必须把所有的事情都排除在外，专注于正确的事情。在足球界，你永远不可能百分之百地了解，它可能会走另一条路，但这是我做出的选择。”

“这一年发生了很多事情。”24岁的他继续说道：”这就是足球的美妙之处。你可以看到我重新专注于表现。马德里改变了我的职业方向吗?”当然，这是一次很棒的经历。赢得冠军联赛是一个男孩的梦想，所以它改变了很多球员的职业生涯。我试着尽可能地保持健康，并且表现得很好。我感觉很积极，我感觉很好，在利物浦有一种强烈的震动，我认为我们需要用一种好的方式来利用它。未来可能会有一些困难的时刻，也可能会有一些美好的时刻，我只是在做最好的准备。”