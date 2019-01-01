奥迪杯称王 卢卡斯期待热刺赢得更多奖杯

这位巴西国脚享受了季前赛的胜利，但他知道没有什么能和赢得主要奖杯的感觉相比。

卢卡斯·莫拉表示，托特纳姆热刺在奥迪杯上击败拜仁慕尼黑将为球队在接下来的赛季打下良好的基础，而巴西人现在已经尝到了夺冠的滋味。

埃里克·拉梅拉和克里斯蒂安·埃里克森的进球帮助热刺在安联球场2-0领先德甲冠军，但阿尔普和阿方索·戴维斯的努力使拜仁回到了正轨。

在周二战胜皇家马德里的半决赛后，年轻的热刺在点球大战中保持了镇定，举起了季前赛的奖杯。卢卡斯·莫拉希望这不是他今年能拿到的最后一个奖杯。

“我很高兴，因为这是艰难的两天，也是艰难的两场比赛，”他在俱乐部官方网站上说：“我非常非常高兴能在热刺拿到我的第一个奖杯。获得奖杯和冠军一直是我的目标，我希望得到更多。这个赛季我们会努力争取更多的奖杯。在季前赛中努力训练是非常重要的。像这样的比赛让我们为这个赛季做好准备，因为这个赛季会很艰难。我认为我们做得很好，我们几乎为这个赛季做好了准备。”

“这对我们来说非常重要，”卢卡斯在谈到年轻球员的贡献时说：“他们有很多品质和个性。我相信他们在俱乐部会有一个美好的未来。”

据报道，他们正在与皇家贝蒂斯球星吉奥瓦尼·洛塞尔索进行深入的讨论，如果福伊特的伤势严重的话，他们可能会被迫增加后防力量。