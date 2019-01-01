奥维马斯：阿尔瓦雷斯转会阿贾克斯完全可能

荷兰俱乐部的足球总监说，墨西哥国脚已经在他的雷达上有一段时间了，并可能在今年夏天到来。

墨西哥国脚阿尔瓦雷斯仍然在阿贾克斯的希望引援名单上，因为俱乐部准备用其替换德利赫特。

事实上，根据荷兰俱乐部足球总监马克·奥维马斯的说法，即使德利赫特今年夏天没有前往尤文图斯，阿尔瓦雷斯也会在名单上。

“这与德里赫特的离开没有直接关系。阿尔瓦雷斯是一名在我们球队中享有良好声誉的球员。”奥弗马斯在奥地利对记者说。“我认为他的年龄很合适——21岁，他是墨西哥国家队的常规首发球员，我们非常了解他，因为我们已经关注他很长时间了。他发育良好，多才多艺。”

阿尔瓦雷斯司职中卫，曾在美国俱乐部和墨西哥国家队担任过这个位置。他曾在2017年和2018年为国家队踢过右后卫，但在塔塔·马蒂诺的带领下，他已经在4-3-3阵型的中卫位置站稳了脚跟。

美洲俱乐部经理米格尔·埃雷拉今年夏天表示，阿尔瓦雷斯离开墨西哥城俱乐部的决定还没有最终决定，但这位球员在金杯上表示，他“全心全意渴望的梦想”是在欧洲踢球。

在墨西哥1-0战胜美国的金杯决赛之前，阿尔瓦雷斯坚称他的注意力完全集中在比赛上，但他也承认他也在考虑转会到海外联赛的事情上。

“现在我的注意力完全集中在明天的比赛上。这是一场锦标赛和一座奖杯，我个人的清单上还没有。我们将在稍后考虑欧洲，带着更多的冷静。”阿尔瓦雷斯在金杯决赛前告诉够力足球，“很明显，我很有希望去欧洲踢球。”

这对墨西哥球员来说并不总是典型的，他们中的许多人留在了墨西哥联赛，享受着丰厚的合同并且获得身边亲人的注意力，这比欧洲赛场的吸引力更强。然而，阿尔瓦雷斯和他的前美国队友，现效力于皇家贝蒂斯的迭戈·莱内斯，一直渴望在更高的水平上挑战自己。

阿尔瓦雷斯目前正在金杯赛后的假期中，错过了周日对老虎队的点球大战。阿奎拉斯的球队对将于本周六在阿兹特卡球场迎战蒙特雷，拉开他们新赛季的序幕。