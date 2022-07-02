奥纳纳加盟不是终点！国际米兰再免签姆希塔良

国际米兰与姆希塔良签下一份为期两年的合同。

在签约守门员安德烈·奥纳纳之后，国际米兰又敲定了一笔转会，免费签下姆希塔良。

亚美尼亚人将在效力罗马两个赛季之后，加盟国际米兰。

姆希塔良，现年33岁，今年夏天与罗马的合同到期后并未续约，此次以自由球员身份加盟国际米兰。

姆希塔良的合约有多长？

国际米兰官方并没有公布姆希塔良与球队签约的合同年限。但是，根据多方消息源确认，姆希塔良与国际米兰签下的是一份为期两年的合约，将效力至2024年。

国际米兰今年夏天已经完成了多少笔转会？

姆希塔良是国际米兰在今年夏天这个转会窗口的第4笔引援。此前，国际米兰敲定了卢卡库、阿斯拉尼以及奥纳纳3位新援。

奥纳纳是周五刚刚宣布的一位新援，来自荷甲冠军阿贾克斯。

这位喀麦隆国脚表示：“国际米兰是一家伟大的俱乐部，有着优秀的守门员传统，也包括现役门将。”

“我很平静。我需要书写我自己的故事。这是一个巨大的挑战，而我喜欢这样的挑战。时间会对我的表现给出评价。我很有信心，也很开心能加盟。”

“我能说的不多，我已经迫不及待想要登场表现了，在场上你可以看到真正的我。”

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