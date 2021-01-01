奥科查：萨拉赫已在利物浦耗尽精力 建议他加盟巴萨

这位前尼日利亚国脚认为萨拉赫是时候离开安菲尔德，去西班牙继续他的职业生涯了。

前博尔顿流浪者和巴黎圣日耳曼中场奥科查敦促利物浦前锋萨拉赫转会加盟巴塞罗那。

这位埃及国脚自2017年夏天从罗马加盟利物浦以来一直都是球队的进球保障和头号球星。

这位前锋的贡献帮助于尔根·克洛普的球队赢得了欧冠联赛和英超联赛的冠军，尤其是后者，是他们30年以来从未获得过的荣誉。

随着萨拉赫在球场上的表现越发引人注目，这位28岁的球员已经和一些其他欧洲顶级俱乐部有所传闻，尽管他与红军的现有合同还有两年。

在连续输掉四场英超比赛后，利物浦目前正经历着一段艰难的时期，他们先后输给了布莱顿，曼城，莱斯特城和埃弗顿。

尽管战绩不佳，萨拉赫在俱乐部的表现一直令人印象深刻，但他的努力并没有让他的球队在最近的比赛中免于失败。

这位速度惊人的前锋本赛季已经打进了24个进球，其中17个是在英格兰顶级联赛中打进的，并在本赛季所有比赛的34场比赛中贡献了4次助攻。

奥科查认为现在是埃及国脚离开英超的时候了，并建议他加盟西班牙豪门巴塞罗那。

“如果有机会加盟巴塞罗那，那么我会建议萨拉赫去那里，他在利物浦的精力已经耗尽了。”

“目前利物浦的情况正在恶化，萨拉赫必须离开英超联赛。如果有机会加盟巴塞罗那，我建议他去那里。”

萨拉赫有望在周日利物浦与谢菲尔德联的英超比赛中延续自己的出色表现。

最近利物浦的糟糕表现已经让他们在25场比赛积40分后跌出了积分榜前五名。

萨拉赫在2016年加盟罗马之前曾在阿拉伯建筑、巴塞尔和切尔西有过效力，他在罗马城的出色表现引起了利物浦的注意，后者最终花费4300万英镑签下了他。