奥根塔勒谈中国校园足球：学习不好不能踢球

90年世界杯冠军奥根塔勒目前正跟随拜仁，在由教育部组织的全国青少年足球夏令营中开展工作。我们也借此机会与这位传奇进行接触，了解了他眼中的中国青训。

本次教育部中小学生足球夏令营总营在上海东方绿洲拉开帷幕，来自拜仁慕尼黑的教练团队应邀参加训练，奥根塔勒也是其中之一。

奥根塔勒此前也曾数次到过中国，帮助俱乐部开展青岛足校的相关工作。对于中国青少年足球的发展情况，这位退役后成功转岗出任教练的德国传奇球星有着自己的看法。

在接受够力足球的采访时，奥根塔勒首先肯定了中国青少年足球的不断发展与进步。他说道：“拜仁青年杯是U15的比赛，去年中国的参赛球队没有拿到一场胜利一个积分甚至一粒进球，但今年他们获得了第三名，改变是可以看到的。”

但同时，奥根塔勒也坦言，想要在中国这样广袤的土地上，创造一套有效的选拔机制并不是一件易事。

“中国足球发展艰难，幅员辽阔，很难进行选拔，但教育部这样的夏令营也是很好的体系，从学校里选拔孩子，最后到这，一步步地，包括我们把好的孩子再送到拜仁去进行比赛。”

“中国实在太大了，在德国，孩子可以先在附近的俱乐部训练，更大一些了可以跨地区，你从多特来，去慕尼黑比完赛还能回家。但在中国地方实在太大了，这也是个挑战，中国比欧洲还要大。”

除了宏观层面存在的困难，中国孩子学业压力较重，这也成为了校园足球发展不可避免的问题。拜仁名宿介绍了德国在处理相关问题上的经验，显然他也认同踢球的同时，学习也是不能被耽误的。

他继续说道：“对于生活和学习的平衡，德国英国包括拜仁的青训，都执行一个理念就是学习不好不准参加训练。孩子不仅要能踢球，还要能够学习好。现在教育和学习比起他的那个年代已经越来越重要，因为你永远不能保证一个孩子能够成为职业球员，所以你要确保他接受一个好的教育，以后的路会更宽一些。”

奥根塔勒退役前一直是德国国家队和拜仁值得信赖的后防铁闸。但令人有些许遗憾的是，年轻人似乎显得越来越急功近利。

这位传奇后卫也就此给出了自己的建议：“不仅是在中国，很多国家都是这样。孩子们都想当前锋，都想进球。希望孩子们有的时候要稍微慢一些，学会控制比赛，把球回传。”

“和英国高举高打长传冲吊不一样，他要让孩子们知道，把球控在脚下，大家去传递是一件很开心的事。”

而对于引进一位中国球员的愿景，奥根塔勒也很直率：“昨天在这边营地已经和其他的拜仁教练讨论过，的确如果拜仁引进一名中国球员会吸引到更多的关注，但如果这名球员到拜仁但没有上场机会，这对球员本身来说也是一种伤害。”

奥表示昨天在这边营地已经和其他的拜仁教练讨论过，的确如果拜仁引进一名中国球员会吸引到更多的关注，但如果这名球员到拜仁但没有上场机会，这对球员本身来说也是一种伤害。