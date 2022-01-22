奥斯卡：巴萨确实联系了我的经纪人 我愿意降薪去帮助他们

奥斯卡证实巴萨已经与自己的经纪团队展开接触，巴萨有意邀请他回归欧洲。

30岁的奥斯卡曾为巴西国家队出场48次，他在2017年冬窗离开切尔西前往中国踢球，当时中超迎来金元足球爆发期，他也在上海拿到了一份丰厚合同。

随着热潮退去，许多外援都离开了中超，但奥斯卡现在仍在上海海港效力，不过他可能很快也会回欧洲踢球了。

在接受TNT体育采访时，奥斯卡说道：“是的，我知道巴萨的传闻。”

“他们已经联系了我的经纪人，了解转会的可能性，但他们知道中国的足球赛季要三月份才开始，所以可能吧，但巴萨现在过得很艰难。”

“我被告知巴萨对我感兴趣，我猜他们还在努力想办法。巴萨现在有注册新球员的问题，他们仍然需要与我的俱乐部进行谈判。”

“他们想要我效力至本赛季结束，双方仍在谈判，但巴萨在注册新援方面有些问题，我想阿尔维斯之前也遇到了一些问题。”

“看到这样一支伟大的俱乐部对你感兴趣，这是一件很棒的事。我们至今没有任何对话，如果巴萨现在无法注册新球员，对话也是没有意义的。巴萨正在努力解决他们的问题，然后也许我会和我的经纪人谈谈，这样我们可以安排一些事情。”

“这对我来说会是一个不可思议的机会，对巴萨来说也是。我在这里的状态很好，这对我的职业生涯是很好的。”

“我想巴萨也会很满意，因为我现在更有经验，更成熟，我知道他们现在有很多年轻球员。这对每个人来说都是好事。如果事情成功了，我会很高兴，但我还有合同在身。上海对我帮助很大，所以我没有抱怨。”

奥斯卡的薪水可能是加盟巴萨的最大障碍，目前他在中国的周薪高达54万英镑，他说道：“我知道为了让这次转会发生，我可能需要放弃点什么。”

“现在中国足球处于休赛期，所以或许我可以租借加盟巴萨，想阿尔维斯一样少拿点薪水，我听说阿尔维斯只拿最低薪酬，所以或许我可以去帮助巴萨六个月左右，我现在还不确定他们想要和我签约多久。”

“谈判正在进行，巴萨需要处理好俱乐部的问题，然后再达成协议。当然了，为了加盟巴萨这样的俱乐部，你愿意放弃一些东西，但我们必须等事情有进展才能做出决定。”