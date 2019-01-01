奥康奈尔儿军梦：有转会的话很难拒绝利物浦

默西塞德郡人很享受在谢菲尔德联队的时光，但他也很高兴有机会在未来的某个阶段回到自己的根之所在。

杰克·奥康奈尔正在为他在谢菲尔德联队的生活做准备，但是也承认他发现转会利物浦“很难拒绝”。

目前还没有迹象表明红军正在考量这位25岁的后卫，但是他仍然坚持着转会的梦想。

作为默西塞德郡人，奥康奈尔是利物浦的终身支持者。

奥康奈尔在布拉莫尔巷度过了一段富有成效的时光，他的职业生涯也取得了巨大的成功。但是奥康奈尔并没有掩饰他的忠诚所在。

自2016年以来一直效力于谢联的他告诉天空体育：“我的家人都是利物浦球迷所以我们迫不及待地发现当我们和挥利物浦对阵的时候是在新年，对我和我的家人来说那将是一个特殊的时刻。”

“我是利物浦的铁杆球迷，我参加了在马德里举行的欧冠决赛，但我并没有真正享受这场比赛，因为我把他们当成了下个赛季的对手。”

“但是看到亨德森举起奖杯让我起了鸡皮疙瘩，我希望有一天我也能这样。”

“显然我在谢菲尔德联队很开心。我刚签了一份新合同，从来没有想过离开，但我小时候的梦想是为利物浦踢球，如果他们来敲门，尽管不太可能，但我很难拒绝他们。”

除了怀有国内野心，奥康奈尔还想在某个阶段把自己推向英格兰国家队。

他曾经代表他的国家参加过U-19级别的比赛，而他的女友亚历克斯·格林伍德目前正在法国女足世界杯上追逐荣誉。

“我看到很多球迷谈论我为英格兰踢球，但对我来说，我只是期待着在最高水平上测试自己，在顶级球员面前证明自己。”奥康奈尔补充道。

谢菲尔德联队在缺席12年后重返英超，将于8月10日做客伯恩茅斯开启新赛季。