奥布拉克：要帮布叔实现欧冠梦想 还没想过金球奖

豪尔曼·布尔戈斯决心以欧冠冠军的身份离开马德里竞技，奥布拉克发誓要竭尽全力帮助他做到这一点。

扬·奥布拉克决心帮助即将离开马竞的赫尔曼·布尔戈斯实现他一直以来的欧冠冠军梦想，除此之外，他还谈到了自己对赢得金球奖的野心。

西蒙尼一直以来的助手布尔戈斯在本周三证实，自己将在本赛季结束后离职。布尔戈斯曾在卡塔尼亚和竞技俱乐部担任过西蒙尼的副手，2011年回到了马德里竞技。

布尔戈斯所在的球队曾在西甲、国王杯和欧联杯中斩获冠军，但却在欧冠决赛中两度遭遇滑铁卢。

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在他写给球迷的信中，布尔戈斯谈到了想要征服欧冠这一欧洲顶级赛事的愿望，而马竞的超级门将奥布拉克则表示自己将竭尽所能来帮助布尔戈斯实现自己的梦想。

“毫无疑问，布尔戈斯是俱乐部的传奇。”奥布拉克在新闻发布会上表示

“他是西蒙尼的副手。他做了很多没有被看到的事情，他一直都是俱乐部计划的重要组成部分，正如他已经说过的，我希望他能在这个赛季结束后，以欧冠冠军的身份离开俱乐部，我会让他梦想成真。”

奥布拉克被认为是世界上最好的门将之一，但是雅辛仍然是唯一在1963年赢得金球奖的门将。

这位斯洛文尼亚国脚想要继续在球场上展现自己的实力，这样人们就会继续讨论他的名字。

“关于金球奖，我还没考虑过这件事。”他补充道。

“就像我经常说的，我一直在努力训练和踢球，我每天都在努力提高，我确实在提高，我可以提高自己，记者和人们都在发表他的意见，写文章和谈论我。”

“越多的人谈论我越好，我每年都会努力提高自己，这样在我职业生涯结束的时候，我就会很开心。”

“我会尽我最大的努力，最终让他们看到我我所取得的成绩。”

尽管他还没有拿到这一梦寐以求的奖项，但在过去的四个赛季里，奥布拉克赢得了萨莫拉奖，这一颁发给在西甲赛场上表现最好门将的奖项。

这个赛季，奥布拉克将面对皇家马德里的门将库尔图瓦的挑战，后者曾是马竞两次夺冠时的门将，不过斯洛文尼亚人关注更多的是球队整体，而非个人成就。

他表示:“尽管人们经常提到这个问题，但我从来没有想太多。”

“本赛季不仅仅属于库尔图瓦，其他的两三位门将的表现也很出色，没有丢多少球。”

“但我并不在意，我只希望赢得欧冠冠军，并在我们想要的位置结束本赛季。”

“关于萨莫拉奖，如果我以良好的水平完成这个赛季，我仍然可以拿到，但我从来没有想过这一点。”

在3月份，马竞在安菲尔德逆转淘汰了欧冠卫冕冠军利物浦，而奥布拉克则是在这场比赛中表现最好的球员。

“我在对阵利物浦的比赛中表现确实非常出色，但我不会说这是我职业生涯中表现最好的几场比赛之一，不过这可能是最重要的几场比赛之一。”

“本赛季很奇怪，空场比赛也会和之前有很大的不同，要知道我们的球迷可是马竞的地12人，不过谁又能知道本赛季会如何结束呢？”

西甲联赛将在本月晚些时候恢复，此前他们也因新型冠状病毒疫情而被迫暂停。目前排名联赛第六的马竞距离第四名仅差一分，他们将在6月14日客场挑战强敌毕尔巴鄂竞技。