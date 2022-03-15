奥布拉克合同明夏就到期 此前曾表示有意前往英超

马竞门将奥布拉克会对今夏转会英超持开放态度，纽卡斯尔是被传可能签下他的球队之一。

29岁的奥布拉克将参加明天凌晨对阵曼联的欧冠1/8决赛，他的合同将在明夏到期，他可能以一个较低的价格在今夏进入市场。

够力足球了解到，奥布拉克对转会英格兰持开放态度，不过他只会去一支有能力挑战冠军的队伍。

在马竞效力八年后，奥布拉克愿意去接受新的挑战，此前他曾表达过自己对英超的喜爱。

“英超有很多强队，或许是最强的球队。”能说一口流利英语的奥布拉克在2021年4月告诉BBC体育。“我不知道未来会是什么样，但我知道无论自己在什么联赛踢球，我都能踢好。”

“我已经在西班牙七年了，让我们看看未来会如何。我依然年轻，依然能再踢几年，最重要的是，我希望不要受太多的伤，之后的事情我们再看。”

马竞主帅西蒙尼此前将奥布拉克形容为“门将中的梅西”，但本赛季奥布拉克的状态一落千丈，首回合对阵曼联，他就需要对伊兰加的进球负一些责任。

马竞通常稳健的防守在本赛季荡然无存，尽管不断变换的后防线对此没有帮助，但奥布拉克也被迫承担起了一些责任。

话虽如此，西蒙尼依然不太愿意让他的一号门将离队，即使这会增大球员在2023年夏天自由转会的可能性。

如果奥布拉克离开，切尔西的凯帕可能被视作替代者，这位西班牙门将希望到其他地方重振自己的职业生涯。

切尔西和曼联此前都对奥布拉克表现出兴趣，但考虑到德赫亚和门迪本赛季的表现，两队现在都没有在寻找门将，利物浦、阿森纳、曼城和热刺也都在门将位置上有人可用。

这让纽卡斯尔成为唯一有可能签下奥布拉克的球队，喜鹊看起来很有希望成功保级。

今夏埃迪-豪预计会大力引援补强球队，奥布拉克当然属于俱乐部的沙特老板想要的那种巨星签约。

不过，奥布拉克希望加盟一支能够争夺冠军的球队，考虑到纽卡的计划现在仍处于初期，他可能不会想要加盟纽卡。