奥巴梅杨：阿尔特塔说服了我留队 我将成为真正的枪手传奇

这位加蓬国脚终于与阿森纳完成了续约，他认为自己做出这一决定是出于主帅阿尔特塔的劝说。

奥巴梅扬表示，是米克尔·阿尔特塔说服了他继续留在阿森纳，为俱乐部创造传奇。

这位前锋在周二与枪手签署了一份为期三年的新合同，结束了人们对他未来的猜测。

这位31岁的老将的原有合同将在本赛季结束时到期，根据此前媒体的报道，巴萨和国际米兰都对签下他很感兴趣。

其他球队

但是在与阿森纳主教练的谈话中，这位球迷最喜欢的球员最终被说服继续留下，并想要成为一位真正的俱乐部传奇。

“我有很多时间来考虑这个问题。我从一年前就开始考虑这件事了。”他在接受前阿森纳球星伊恩·赖特的采访时表示。

“我也和米克尔谈过了，我想他给了我一些关于俱乐部和我未来的想法。

“他是正直和诚实的，这是我喜欢的，因为我们总是诚实的。他说:‘好吧，你可以选择离开。我不知道你现在是怎么想的，但是你可以选择离开加盟其他俱乐部去拿冠军奖杯，或者你可以留在这里，留下一份遗产。”

“对我来说，这就是关键词。”

他补充道:“我们在禁赛期间进行了一些交流，他打电话给我。通常我们只会去谈论一场比赛。我得做个总结，你必须解释你是如何去踢比赛的。”

“他打电话给我说:‘算了吧’。我准备了大概两页纸，他说:‘是啊，算了吧。让我们谈谈真实的事情。”

“他说，我想跟你说实话，你感觉怎么样?而我告诉他的也是实话:‘我感觉很好’，他来这里大概有两三个月了。在训练中，你能感受到激情。你可以从他身上感受到一切。他很好，是那种你可以信任的人。”

“这就是为什么我对他说:‘我感觉很好。你对我说的关于遗产之类的东西，我真的思考过。我认为这是正确的选择，正确的道路。”

在奥巴梅扬续约之前，阿森纳此前的队长与核心球员都曾选择了离开，伊恩·赖特在这场直播中表达了自己对加蓬人选择离队的喜悦，并暗讽了范佩西与桑切斯。

“天啊，我爱你！请听我说，因为直播的观众太多了。对我们这些阿森纳球迷们而言，我们总是看到那些传奇在球队欧冠需要的时候选择离开，而你在我们最需要你的时候续约，你拥有一生的传奇地位。爱你，队长。”