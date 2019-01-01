奥巴梅杨甘当绿叶：球队需要我在边路 我就在那

虽然这位枪手球星更喜欢中路角色，但表示如果需要的话，他愿意去其他位置踢球。

在北伦敦德比2-2战平托特纳姆后，奥巴梅扬说他愿意在阿森纳需要他的任何地方数出场踢球。

加蓬国脚在对阵热刺的比赛中以433 的阵型出现在边路，亚历山大·拉卡泽特居中，奥巴梅扬和尼古拉斯·佩佩分列两侧。

拉卡泽特和奥巴梅扬都是主力球员，但是为了让新签入的佩佩和他们一起打前锋，枪手主教练决定把这位前多特蒙德球星移到边路。

但在对阵热刺的比赛中，在拉卡泽特因伤被迫离场后，奥巴梅扬却在中路位置取得进球。

在比赛进行到第71分钟时，枪手还以1-2落后，奥巴梅扬在禁区内接到了古杜齐的致命传球后轻松弹射入网，帮助阿森纳追平了比分。

奥巴梅杨在赛后表示，他更愿意成为一名前锋，但球队需要他做什么他就做什么。

“这是贡多齐的一次伟大的传球——他看着我，他知道我要跑了，”奥巴梅杨告诉天空体育。“我喜欢打前锋，但当球队需要我在边路时，我就会去，我会尽我最大的努力。”

在酋长球场，防守失误让阿森纳在球迷面前处境艰难。

问题多多的防守，加上雷诺的脱手，使得克里斯蒂安·埃里克森的第50粒进球成为了球队进球的开端。

随后，扎卡在禁区内对孙兴慜犯规，哈里-凯恩罚进点球，帮助热刺2-0领先，追平了北伦敦德比上的一个记录。

但是拉卡泽特在上半场结束前扳回一球，奥巴梅扬认为这是关键的一球，阿森纳的努力是值得的。

“我认为上半场我们应该进两个球，”奥巴梅杨说。“我们做得很好。这是一场艰苦的比赛，我认为我们应该得到更多。”

“当你进球后走进更衣室时，一切都是积极的，所以进球是至关重要的。”

阿森纳在四场比赛后只得七分进入国际比赛日，而热刺在四场比赛中却只得到五分。”