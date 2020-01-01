续约出售自由转会 奥巴梅杨在枪手的转会困境

枪手队长的合同将在2021年到期，并有可能转会到巴塞罗那。

阿森纳如此努力减少即将到来的三场禁赛的事实表明，加蓬国脚对阿尔特塔的球队是多么的重要。

周六在塞尔赫斯特公园对阵水晶宫的比赛中，奥巴梅杨的进球是他本赛季英超联赛的第14粒进球；阿森纳的其他球员加起来一共15粒。

这就是枪手对他们多产的队长的依赖。而在客场，这个数字更加惊人，奥巴梅杨打进了阿森纳12个联赛进球中的9个。

所以北伦敦的俱乐部在看到这位30岁的球员被罚下后，如此迫切地想要减少他的三场禁赛也就不足为奇了。

奥巴梅杨将错过对阵谢菲尔德联队和切尔西的联赛，以及足总杯第四轮对阵伯恩茅斯的比赛。即使他只能参加其中的一场比赛，阿森纳也会认为这是一个额外的收获，因为他对球队的价值就在这里。

但是展望未来，阿特塔如此渴望得到这名前锋的事实表明了枪手即将面临的挑战。

奥巴梅杨与酋长球场的合同还有不到18个月就到期了，接下来的几周，阿森纳将会对下个赛季有所期待。

奥巴梅杨最近可能已经公开表示他将全力为阿森纳效力，但是这位前多特蒙德球星很有可能在2020-21赛季初离开俱乐部。

奥巴马在夏天离开球队

照目前的情况看，这是最有可能的结果。

到今年夏天，奥巴梅杨的合同还有一年就到期了，目前还没有关于延长他的合同的谈判。

去年夏天，这位前锋和他的代表们停止了关于一项新协议的讨论，现在也还没有重新开始。

有人建议在这个月出售这名前锋来最大化他的价值，但是阿森纳从来没有在赛季中途失去他们的头号射手。

然而，考虑到这将是他们最后一次能够实际地从这名前锋那里得到任何形式的转会费，这一立场在今年夏天可能会改变。

奥巴梅杨被最近那些关于他打算离开的报道激怒了，他坚持说他会一如既往的为阿森纳效力。

“我想对媒体上关于我的一些谣言做出回应。”他在足总杯对阵利兹联的比赛前说道。

“人们喜欢编造故事，他们应该关注球场上发生的事情。他们说得太多，真让我头痛！我是阿森纳队长。”

“我喜欢这个俱乐部。我对它有承诺，并且不顾一切地想把它带回到属于它的顶峰。”

然而，尽管奥巴梅杨说了这些让人安心的话，但事实是，是他自己叫停了有关新协议的谈判。他现在30岁，正处于他职业生涯的一个阶段，他非常渴望能参加冠军联赛。

这在阿森纳看来是不可能的，除非阿尔特塔能够激励他的球队在本赛季的欧罗巴联赛中取得成功，所以如果奥巴梅杨想要在这个夏天有机会参加欧洲精英联赛，他就必须离开。

虽然阿森纳不想失去他们的前锋，但是他们也意识到他们不能在2021年以自由转会的方式失去他，所以如果有合适的报价，他们会勉强同意出售。

这笔钱将用于寻找奥巴梅杨的替代者，考虑到他对球队的重要性，这无疑是一项价格昂贵的工作。

奥巴马留下并签下新合同

这显然是阿森纳更喜欢的选择，但这种情况发生的机会都集中在冠军联赛的资格赛上。

枪手要有机会留住他们的护身符射手，就是需要回到欧洲顶级联赛。

英超联赛的前四名现在看来几乎是不可能的，但如果阿森纳比上个赛季做得更好，并在5月举起欧联杯，那么他们将回到冠军联赛。

这可能足以说服奥巴梅杨签下新的合同，因为就个人而言，他在伦敦过得很愉快，而且很喜欢在阿尔特塔手下工作——他已经承认了这一点。

“我们需要有人来重组阵容，”奥巴梅杨在俱乐部任命阿尔特塔后不久说。“我们需要一个有新想法、有新信息、能带领我们走向不同方向的人。米克尔带来了这一切。”

“我们需要一个全新的开始，一些不同的东西，我们已经能感觉到。他在训练场上非常严格，要求也很高。他讲了很多细节，让我们重新定位，解释了很多小事情。”

“这对我们来说很兴奋，因为这与我们之前做过的和做过的完全不同。这是一个新的黎明，你可以感觉到俱乐部里的每个人都是多么积极。”

阿尔特塔自己也很想留住奥巴梅扬，这是可以理解的，因为他在2018年1月从德国转会到英格兰后就一直保持着进球记录。

阿森纳很清楚更换一名高质量的前锋要花多少钱，所以从俱乐部的角度来看，让他签下一份新合同是目前为止最理想的选择。

尽管阿尔特塔给他留下了深刻的印象，并且定居在伦敦，但是奥巴梅杨在他职业生涯的这个阶段并不想成为一个长期重建计划的一部分，所以能够为他提供冠军联赛的机会仍然是说服他接受一份新合同的关键因素。

奥巴梅杨合同到期并在2021年离开

这是所有选项中最不可能的一个。

阿森纳根本没有财力让奥巴梅杨在合同结束后以自由球员身份离开。

考虑到今年夏天人们对于奥巴梅杨的兴趣的出现，这位30岁的球员也不会希望在下赛季阿森纳重建的时候再在欧冠之外度过一年。

在过去的几年里，有很多球员自由转会而离开了酋长球场，拉姆塞就是最近的一个例子。

阿森纳不希望奥巴梅杨的名字出现在这份名单上，所以如果他们不能说服他在赛季结束后签下一份新合同，他们更愿意从他身上得到一些钱，用来再投资于一个替代者身上。