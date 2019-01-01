奥巴梅杨喊话埃梅里：和拉卡泽特继续联手登场

阿森纳前锋认为，如果目标前四完赛的枪手继续同时派出两名前锋上场比赛，他们将会得到更多好处。

在与切尔西的比赛中，奥巴梅扬被主教练埃梅里被安排在了亚历山大·拉卡泽特的身边。赛后，他敦促阿森纳教练对锋线两人组的攻击力保持信心。

这两名久经考验的前锋近来经常出现在枪手的首发阵容中。

然而，温格和埃莫里很少把他们的信任放在这对一起踢中路的搭档身上。

奥巴梅扬和拉卡泽特两人中任何一个都经常被迫去填补一个边路进攻的位置，或者一个站位更靠前的单前锋位置。

然而，阿森纳在与切尔西的比赛中确实派出了这两人在前场担任双中锋，并上演了一场引人注目的德比大战，他们以2:0的比分战胜了切尔西，距离英超前四名仅差3分。

拉卡泽特在这场对枪手至关重要的比赛中率先进球，而奥巴梅扬则非常接近本赛季的第15粒顶级联赛进球。因此球迷们非常希望他们的合作能够保持下去。

“这样的搭档真的很好。”奥巴马杨说。

“我认为我们为球队做了很多跑动，很多努力，我们在前场做了很多努力，当然我们在一起踢球的时候很开心，因为我们之间的感觉很好。这样的安排相当得酷。”

当被问及他们是否能继续合作时，加蓬国脚补充道：“为什么不能呢？我真诚地希望如此，因为当你身边有像亚历克斯这样的前锋在时，他真的是一个很好的搭档。我希望我们能一起在更多的比赛里登场。”

“自从我加入阿森纳时，他就在这里，他来找我，和我交谈，现在我们的关系进展得很好，我们对足球有同样的看法，我爱他！他是个好人。”

“我们之间很好，这不是一场糟糕的竞争，我们是朋友。当一个人状态和表现很好时，另一个人也会感到快乐。在比赛上表现出前锋的作用，这才是最重要的事情。”

尽管奥巴梅扬无法在对阵切尔西的比赛中为自己的进球数有所增加，但他确实为球队取得了无价的成功做出了贡献。

阿森纳现在已经回到了争夺欧冠资格的道路上，同时他们还将在周五与曼联进行足总杯第四轮的比赛，以及2月份与鲍里索夫的欧联32强比赛。

“我可以做得更多一点。”我希望我会。我会试着去做。我希望我能做到。”

“这场胜利非常重要。我们知道得到一个结果是很重要的。这对我们来说是一场非常好的胜利，因为现在我们离切尔西只有3分了。这样的分差并不遥远。我们会尽量保持住这样的分差。”

“这给了我们很大的信心，我们可以很好的完成这个赛季。”