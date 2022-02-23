奥巴梅扬：降薪是因为真的很想来巴萨 渴望在这赢得西甲和欧冠

奥巴梅扬解释了自己为何降薪加盟巴萨，同时谈到下赛季与哈兰德的潜在竞争，以及离队后阿尔特塔对自己的祝福。

今年2月，奥巴梅扬与阿森纳协商解约后自由转会加盟巴塞罗那，双方签约三年半，据悉，奥巴梅扬接受了大幅降薪才得以如愿转会巴萨。

他告诉《世界体育报》：“我真的很想加盟巴萨，我放弃了自己的薪水，因为这是一辈子只有一次的机会。”

前两场替补登场后，奥巴梅扬在自己巴萨生涯的第一次首发中完成帽子戏法，帮助球队4-1大胜瓦伦西亚。接下来巴萨将迎来与那不勒斯的欧联淘汰赛附加赛次回合比赛，奥巴梅扬说道：“我们会拼尽全力，而我会继续努力工作，就像我来到这里之后一直所做的那样。”

“我想要赢得比赛，我想要赢得欧联杯，所以如果我们想做到，就必须击败那不勒斯。”

被问到自己在巴萨有什么长期目标时，奥巴梅扬答道：“赢得西甲冠军和欧冠冠军。”

消息称，巴萨有意在今夏引进哈兰德，谈及与这位多特蒙德前锋的潜在合作，奥巴梅扬说道：“我在多特依然有朋友，他们和我说哈兰德是一个想要赢，想要竞争的球员。”

“我认为他很出色，他在这个年纪已经打进了这么多球，他是最好的球员之一。如果他来巴萨，我们会一起竞争，竞争是好事，在巴萨有竞争更是好事，这支俱乐部需要世界上最好的球员。”

奥巴梅扬此前曾表示自己和阿森纳主帅阿尔特塔有私人恩怨，被问到离队后阿尔特塔是否给自己送上祝福时，奥巴梅扬说道：“是的，有的。”

“阿尔特塔的一些战术和巴萨相似，我依然需要适应这里的战术，但我渴望学习。”

“当我看到这些球员怎么踢球时，我也想做到同样的事。”