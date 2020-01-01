奥巴梅扬潜在替代者 阿森纳看中加拿大前锋

枪手这个赛季一直在密切关注这位根特的20岁前锋，为今夏的潜在转会做准备。

阿森纳正在密切关注乔纳森·大卫，因为他们可能在这个夏天失去两名明星前锋中的一人。

枪手一直在关注这位20岁的年轻前锋，他本赛季效力于比利时豪门根特。从目前的情况来看，枪手可能已经将其视为今夏的首要转会目标之一，预计今夏的酋长球场将会非常繁忙。

奥巴梅扬与北伦敦豪门的合同逼近最后12个月，拉卡泽特的合同也仅剩2年多一点，阿森纳高层意识到赛季结束后球队必须做出重大决定。

其他球队

目前双方针对新合同的谈判已搁置数月，尽管这两人都声称自己在阿森纳过得很开心，但他们在“错失”欧冠一个赛季后，显然想在2020-21赛季重返欧冠赛场。

因此，阿森纳已经为两人的离队制定了应急计划，本赛季在39场比赛中打进23球的大卫出现在了阿森纳的潜在替代者名单之上，并且并列前茅。

枪手球探对这名两年前从渥太华国际转会到比利时的加拿大国脚印象深刻，本赛季他在根特的表现非常优异。

大卫在33场联赛中打进了12球，这是他在欧洲的处子赛季。去年夏天，他跟随加拿大队夺得金杯，在仅仅四场比赛中打入了6粒进球。

本赛季他的23粒进球中有5粒来自欧联杯，包括1-1战平罗马的那粒进球。大卫的优秀状态已经引起了几家欧洲豪门的关注，曼联、切尔西和莱斯特城都在最近几周与他有所传闻。

不过这位前锋与球队的合同中并没有解约金条款，但一笔1750万英镑的报价可能就足以说服根特放人。

阿森纳是否会增强自己对大卫的兴趣将取决于今夏奥巴梅杨和拉卡泽特的续约情况，阿尔特塔也可能会选择让马丁内利和恩凯迪亚来踢前锋。

在比利时呆了两年之后，大卫渴望在这个夏天离开，但他会谨慎地选择下一个目的地，因为他不想匆忙做出决定，他想要加盟一支能给予他足够比赛时间的俱乐部。

虽然英超联赛是一个很有吸引力的选择，但有人告诉够力足球，对于一个在一月份才刚刚年满20岁的球员来说，他更愿意转会到德国或法国。