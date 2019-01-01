奥巴梅扬暗示继续留在阿森纳：下一季再出发！

枪手前锋回想了欧联杯输给切尔西的比赛，以及他在阿森纳效力期间代表了非洲球员而感到多么自豪。

尽管外界对他在阿森纳的未来有越来越多的猜测，但奥巴梅扬似乎已经决定继续留在阿森纳。

这位30岁的球员于2018年1月从多特蒙德加盟枪手，在上赛季打入22粒英超进球，这意味着他与利物浦双雄萨拉赫和马内一起分享了金靴奖。

然而，阿森纳错过了冠军联赛的资格，因为他们在赛季结束时排名第五，同时也在欧联杯决赛中被切尔西击败。

这使得外界对奥巴梅杨未来的猜测浮出水面，有报道称，奥巴梅杨曾被来自中国的球队报以巨额天价，而曼联甚至也被曝出有可能以7000万英镑的价格将其引进。

但是在俱乐部的官方网站上，枪手射手谈到了他获得金靴奖的喜悦，以及他为代表北伦敦人而感到骄傲。

他还留言“下一季……出发吧！”暗示期待着在埃梅里手下在全新的赛季中继续前进。

在1-4负于切尔西的欧联杯决赛后，他说：“这个赛季没有像我们希望的那样结束。输掉这样一场决赛对每个人来说都很艰难，包括球员、我们的家人和球迷。”

“在巴库发生的事情发生后，我们都被困在更衣室里，那时候你需要你身边的人。”

“和往常一样，我父亲和我的家人去巴库看我踢球。比赛结束后，他说，继续走你的路吧。你可以做得更好，你可以做得更好。“

“在我的整个职业生涯中，我一直听从父亲的建议，所以如果他告诉我，我可以变得更好，那就是我要做的。”

“下一季……出发吧！”

在谈到他的金靴奖时，他补充说：“获得金靴奖意义重大。我真的很高兴和自豪，特别是能和马内以及萨拉赫一起分享奖杯。我真的很喜欢这两个人。我们代表了非洲，所以这对非洲大陆来说是一个好兆头。”

“非洲在我心中，也在我的脑海之中，所以我非常自豪能代表非洲球员参加英超联赛。非洲人民真的热爱足球，就像世界上的每一个人一样，我很自豪能以这样一种神奇的方式代表非洲，因为不是每个人都有机会代表阿森纳踢球。”