奥巴梅扬接近租借加盟巴萨 但这取决于登贝莱是否离队

够力足球可以证实，阿森纳准备让奥巴梅扬租借加盟巴萨，但这笔交易取决于登贝莱是否离开诺坎普。

32岁的奥巴梅扬因为多次违反纪律而被剥夺队长袖标并排除出一线队外，自那以后，他再也没有为阿森纳出场过，有消息称他可能在一月转会窗关闭前离队。

有一段时间，奥巴梅扬似乎需要离开欧洲才能寻得稳定的出场时间，沙特等中东地区的球队都有意租借签下他。

不过，球员明确表示自己想继续留在欧洲，他的经纪人在等待更合适的报价出现。

巴萨是其中一支对奥巴梅扬表现出兴趣的队伍，他们希望让自己的进攻端更有经验，现在各方正在进行谈判。

现在一切都还没有定数，奥巴梅扬要租借巴萨还有几个障碍需要清除，但巴萨对此颇有信心。

登贝莱的去留就是影响奥巴梅扬是否加盟的重要因素之一，巴萨需要清洗登贝莱才能引进和注册奥巴梅扬。

登贝莱与巴萨的合同将在今夏到期，他已吸引到多支球队关注，有报道称他可能前往热刺。不过要在冬窗出售登贝莱并不容易，据了解，现在巴萨仍未与任何球队达成任何协议。

重新回到阿森纳身上，恩凯提亚本月可能不会离队，水晶宫有意这名球员，他的合同也将在本赛季结束后到期，但目前阿森纳还没有批准这笔交易。