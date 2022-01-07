奥巴梅扬外租，拉卡泽特续约：阿森纳冬窗可能有什么操作？

在阿森纳本赛季艰难的开局之后，很少有人会想到枪手在进入新年的时候会牢牢盯着欧冠资格。

然而，去年夏季的出色引援开始让阿森纳受益，凭借自9月以来的良好状态，阿森纳目前在英超联赛排名第四。

迄今为止，阿森纳充满活力的年轻人们已经超出了所有的预期，尽管有一些糟糕的比赛结果——最明显的是最近输给曼联和埃弗顿的比赛——他们现在开始显示他们不惧怕任何对手，之前对曼城的出色表现就说明了这一点。

新加入的拉姆斯代尔、本-怀特、富安健洋和厄德高已经给人留下了深刻的印象，洛孔加和努诺-塔瓦雷斯在上场时也表现出色。

那么，阿森纳能否在1月份的转会窗口进一步加强实力，以提高争四希望？

下面，够力足球将对未来几周阿森纳可能进行的交易进行分析。

潜在引援

鉴于阿森纳在去年夏天花费了很多钱，俱乐部在这个月不太可能会有重磅引援。

阿尔特塔已经淡化了俱乐部在一月完成重磅转会的可能性，但这并不意味着他们不会在有好机会出现时进入市场。

买一个新前锋是首要任务，而枪手也希望补强中场。

俱乐部可能会等到夏天才追求他们的首要目标，尽管如果奥巴梅扬在冬窗开启后最终离开俱乐部，他们可能加快引进前锋的脚步。

阿森纳是里尔前锋乔纳森-大卫的长期追求者，但也在密切关注埃弗顿前锋勒温的情况。

佛罗伦萨前锋弗拉霍维奇与阿森纳传出了绯闻，但阿森纳方面的知情人士继续淡化他们在追求这位21岁球员的说法。

由于托马斯和埃尔内尼将在1月初去参加非洲国家杯，而奈尔斯吸引了来自国内外球队的兴趣，阿尔特塔可能会发现自己在中场的位置很缺人。

阿森纳继续与里昂的布鲁诺-吉马良斯联系在一起，但尽管我们不能排除阿森纳冬窗买中场的可能性，他们并不想做一些草率的事情。

俱乐部可能会寻求租借球员，比如去年1月从皇家马德里租借厄德高，但在本赛季的这个阶段，这种质量的球员很难找到。

威尔希尔是一个潜在的选择，这位前英格兰国脚在过去的两个月里一直与一线队一起训练，以提高他的体能状况，并在1月份为自己找到一个俱乐部。

新星查理-帕蒂诺在12月21日对阵桑德兰的一线队首秀中取得了进球，在托马斯和埃尔内尼离队参加国家队比赛时，他也可能获得更多的机会。

潜在离队

阿森纳冬窗离队的主要讨论点是奥巴梅扬的未来。

上个月，这位前锋在再次违纪后被阿尔特塔剥夺了队长袖标，此后他一直不被允许跟着一线队训练。

奥巴梅扬将代表加蓬参加非洲杯，自从12月6日击败埃弗顿以来，他一直没有进入比赛日大名单，现在他在球队的未来有很大的疑问。

据了解，如果他想在一月份转会，俱乐部不会阻拦他，但要找到一个买家可能会很困难，尽管有报道称巴塞罗那和尤文图斯等球队对他感兴趣。

阿森纳可能不得不接受租借报价，以期在本赛季结束后让他永久转会。

奈尔斯的情况也是如此。这名中场球员继续为上场时间而挣扎，去年夏天试图签下他的埃弗顿，在进入冬季后仍然对他感兴趣。

不过，在周二的谈判取得突破后，罗马已经赢得了竞争。在达成租借协议后，奈尔斯将和英格兰同胞亚伯拉罕联手，在罗马奥林匹克球场合作。

阿森纳可能出售的另一名球员是恩凯提亚。

阿尔特塔想留下这位年轻的前锋，但他已经拒绝了几份续约合同，由于他目前的合同将在夏天到期，阿森纳可能会不情愿地接受1月份的报价，而不是在6个月后人财两空。

水晶宫对恩凯提亚感兴趣，但德国也有球队希望签下他。

租借

由于缺乏比赛时间，阿森纳可能允许钱伯斯租借离队，而自9月以来一直没有出场的中后卫巴勃罗-马里目前也是多余的。

阿森纳的几个年轻人也有望被租借出去，巴洛贡几乎可以肯定会加入一支新的俱乐部，直到本赛季结束。

这位年轻的前锋有很多追求者，阿森纳意识到他需要得到稳定的出场机会，以继续发展。

有几家英冠俱乐部对他感兴趣，但米德尔斯堡在竞争中处于领先地位，这笔交易可能很快完成。

U23中场蒂姆-阿基诺拉是另一个阿森纳可能寻求租借出去的球员，而像乔治-刘易斯、詹姆斯-奥拉因卡和奥马尔-雷基克也可能被允许租借离队。

合同

拉卡泽特的合同将在今夏到期，他的阿森纳生涯应该已经结束了。

阿尔特塔多次表示俱乐部会等到今夏再决定拉卡泽特的未来，他也没有排除这位法国前锋留队的可能性。

不过，拉卡泽特最终还是更可能离队，而阿森纳将在夏季引进一名新的前锋来顶替他。