奥巴梅扬：佩佩拉卡和我能跟红军三叉戟一样棒

这名枪手前锋对球队的进攻潜力感到兴奋，这支球队拥有和萨拉赫、马内和菲尔米诺一样的实力。

奥巴梅扬相信他与拉卡泽特和尼古拉斯·佩佩的合作关系将会像利物浦的锋线一样给阿森纳带来巨大的收获。

穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内和罗伯托·菲尔米诺已经成为世界足坛最稳定、最具破坏力的攻击型三叉戟之一。

阿森纳将在周六客场挑战利物浦。然而，枪手以7200万英镑(8800万美元)的俱乐部纪录签下的佩佩有望登场，这将会给他们带来巨大的威胁。

“正如我们从上赛季看到的，利物浦有三个前锋，他们踢得很好。我们为什么不?我认为我们可以做到。”奥巴梅扬告诉天空体育：“这将是一场艰难的比赛。他们是优秀的球员。他们总是努力向前，努力实现目标，互相帮助。他们是世界上最好的三人组之一。”

加蓬国脚补充道，并与利物浦进行了比较:“我看到了很多相似之处。佩佩和我，我们都是像马内和萨拉赫一样速度很快的球员，而拉卡是一个能够控球的球员，他的脚法像菲尔米诺一样非常好。所以，是的，我们可以说我们已经很接近了。”

奥巴梅扬自从来到英格兰足球就一直是阿森纳的主力，上赛季他与萨拉赫和马内一起获得了英超金靴奖。

他在阿森纳的表现非常出色，在67场比赛中打进43球，但是如果需要的话，他很高兴离开了中路的位置。

“如果被问到，打边路不是问题。”这位30岁的前锋说：“在我的职业生涯中，我踢过很多次左右边锋，所以我已经习惯了。”

在谈到打边路比赛的挑战时，他补充道:“你必须多跑一点！你必须给中间的球员提供更多的传中机会。这是一个有点不同的工作。当你是一名前锋，你必须保持控球，你必须进球。当你在边路的时候，你需要跑动和防守，这比你在中路打前锋要多一点，但这不是问题。”

无论是中路还是边路，奥巴梅杨都决心在2019- 2020赛季将自己的比赛推向更高的水平。

上赛季在所有比赛中打进31球的他继续说道:“我今年的目标是比上赛季进更多的球。这只是我第一个完整的赛季，所以我很高兴，因为我和来自利物浦的萨拉赫和马内分享了金靴奖。这是一个很大的挑战，但我做到了，我真的很开心。这个赛季，首先，希望我们能达到欧冠资格的目标，当然，就我个人而言，如果我能比上个赛季进更多的球，我会很高兴。希望这将是阿森纳的一个好赛季。”