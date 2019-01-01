奥尔默不排除回归巴萨：拉玛西亚成就了我

萨格勒布迪纳莫队的王牌球员尽管从未在巴萨一线队效力但他说他在俱乐部青训学院的经历塑造了他的职业生涯。

在萨格勒布迪纳摩的出色表现让人们猜测西甲冠军可能会重新签下他之后，巴塞罗那青训学院的丹尼·奥尔默并没有排除回到诺坎普的可能性。

这位21岁的攻击型中场本赛季在迪纳莫的6场联赛中打进了2球，但是他在西班牙夺取欧洲U21锦标赛胜利时的表现帮助他进入了转会西甲的竞争之中。

今年夏天，奥尔默三次进球帮助西班牙青年队捧起了冠军奖杯，他在欧洲冠军联赛的重要比赛中也保持着良好的状态，在迪纳摩队的九场比赛中打入四球，并且球队仍有希望进入淘汰赛阶段。

当被问及他的表现是否会让他回到西班牙时，奥尔默回答道:“我希望我能回来，但是我们刚刚开始了一个非常好的赛季。”

“我们在冠军联赛踢得很好。还有两场比赛，我们只能靠自己来晋级。有很多工作要做。”

“冠军联赛是所有年轻球员的橱窗，特别是如果你在像克罗地亚这样的小联赛。”

在17岁加入迪纳摩之前，奥尔莫并没有在巴塞罗那的一线队中出场，但是他赞扬了拉马西亚给了他坚实的基础。”

关于可能转会回加泰罗尼亚的传闻，奥尔默说：“我们将拭目以待。”

“我不会关闭任何俱乐部的大门，但我是迪纳莫的一员，迪纳莫这里会发生什么，我们拭目以待。”

“巴塞罗那的风格：接球然后跑动——这是我在克罗地亚另外学到的。”

“他们让我成为了现在的我。”

奥尔默在周五7-0战胜马耳他的欧洲杯预选赛中献出了自己在国家队的首秀。

由于斗牛士军团已经安全的进入了明年的赛事，迪纳摩的新星将会在周一对阵罗马尼亚的比赛中连续第二次出场。