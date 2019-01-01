奥尔莫承认是时候离开克罗地亚联赛了

西班牙国脚在代表萨格勒布迪纳摩征战欧洲冠军联赛中星光四溢，但他承认是时候迈出“下一步”了。

与转会曼联和巴塞罗那联系在一起的前锋丹尼·奥尔莫承认他准备离开萨格勒布迪纳摩，他说他的“这一段旅程已经结束”。

这位被高度评价的西班牙国脚曾在夏天被传有转会的可能，但最终还是留在了克罗地亚豪门队。

然而，这位21岁的球员希望转会，因为有报道称马德里竞技有意在明年1月引进这名前锋。

“去年夏天是迈出下一步的理想时机。”奥尔莫告诉。

“最终我没有如愿以偿，我说我也同样高兴，因为我想参加冠军联赛。”

“但我认为我的这一周期已经结束了，我想去到一步继续进步。”

本赛季早些时候，他曾与巴塞罗那和曼联联系在一起，但当时他淡化了转会传闻。

奥尔莫告诉克罗地亚媒体:“老实说，我对此事一无所知。”

“这是我的经纪人安迪·巴拉和我爸爸在处理的事情。”

“不过，我并没有为此感到负担。”

这名攻击手的经纪人一直在幕后努力为他的客户争取转会，奥尔莫称这将是“克罗地亚足球史上最昂贵的一笔交易”。

“我把所有感兴趣的俱乐部都送到了迪纳莫，当俱乐部同意了费用，我就会以达尼名义就转会条件与有关方面达成一致。”巴拉在7月份的时候说道。

“丹尼可以为任何俱乐部效力，他已经在U21欧洲杯上证明了这一点。当我们谈论曼联时，他们没有像奥尔莫这样的球员。”

奥尔莫去年夏天代表西班牙21岁以下青年队夺得U21欧洲杯的冠军，并于2019年11月首次在国家队亮相，在2020年欧洲杯预选赛中以7-0大胜马耳他队。

然而，真正吸引人们眼球的是在2019- 2020赛季的冠军联赛。在预选赛的五场比赛中，他进了三个球，又助攻三球，然后在小组赛阶段对阵顿涅茨克矿工队和曼城队的比赛中都有取得进球。