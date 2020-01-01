奥尔莫：克罗地亚格局太小 回归巴萨越快越好

这名年轻球员从未为他的前俱乐部一线队出场过，但如果谈判进展顺利，他可能很快就会实现自己的梦想。

萨格勒布迪纳摩的攻击型中场丹尼·奥尔莫透露，他的前东家巴塞罗那俱乐部已经就将这位21岁的球员带回加泰罗尼亚进行了谈判。

奥尔莫在2007-2014年期间参加了西班牙著名的拉玛西亚青训项目，此后他选择了大胆的克罗地亚之旅，在那里他很快在萨格勒布提升了自己的地位，成为了关键球员和无可争议的首发球员。

事实上，奥尔莫的表现已经达到了入选西班牙国家队的标准，他参加了欧洲杯预选赛的最后一轮资格赛，而这项赛事正是这位新星渴望在今年夏天参加的。

如果他转会到诺坎普，毫无疑问，他将更有可能被斗牛士选中，因为这名球员自己也承认，他的天赋已经超出了克罗地亚足球的最高水平。

“这让我很高兴，谣言已经变成了一个具体的提议，巴萨考虑过把我带回家的可能性。”奥尔莫在接受西班牙体育的采访时说：“我在拉玛西亚效力了六年，他们教会了我一生的价值观。”

“我的目标是参加下一届欧洲杯，如果我只参加像克罗地亚这样的小型比赛，在接下来的六个月里，这对我来说会很困难。我想向前迈进一步，不仅是为了去参加欧洲杯，而且是为了不断进步。”

“并不是俱乐部要把我卖掉，我准备在我的职业生涯中向前迈进一步。正如我自己的俱乐部所说，克罗地亚对我来说太小了。”

“如果两家俱乐部达成了协议，那么最好现在就离开，越快越好。”

虽然奥尔莫对回到家乡的前景很兴奋，但巴萨的报价并不是萨格勒布唯一需要考虑的，德甲球队门兴格拉德巴赫也希望得到这名球员。

奥尔莫本人更愿意回到诺坎普，但是现在主动权由萨格勒布牢牢掌握，他们正在决定如何最好地利用他们的明星球员。