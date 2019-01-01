奥多伊进入行前准备？吕迪格：他已开始了解德国

德国国脚吕迪格透露，他的切尔西小队友奥多伊的确向他打听过关于德国的一些情况。

在周二0-1不敌热刺的比赛中，拜仁冬窗目标奥多伊获得了首发机会。尽管他的表现可圈可点，但蓝军最终仍未能在温布利取胜。

目前奥多伊的合同还剩下最后18个月，切尔西当然希望留住这位19岁的潜力新星，但拜仁的报价已经高达3500万镑，这也令转会发生的可能性大大提高。

考虑到自己有可能前往德甲效力，奥多伊已经向切尔西队友，在柏林出身的吕迪格了解了德国的生活情况。

在与热刺的比赛之后，吕迪格告诉记者：“当然，他问我打听过德国。他想知道的都是一些很基础的问题，他还很年轻，我可以给他建议，但最终，他要自己决定自己的未来。”

“他在这里也能成长。你可以从两方面来看问题。当然，他在德国能够取得进步，但别忘了拜仁是一家豪门俱乐部。他需要为自己的未来做出决定。我希望他一切都好。但就我个人而言，我希望他留在这里和我们在一起。”

“我们不需要和他说太多。每个人都知道他很出色，每个人都看得到。但他只有18岁，你不能想得太远。人们必须给他时间。在我看来，他是希望之星，但他仍然需要继续努力。”

“当然，作为一名年轻球员，上场比赛非常重要。哪里能为他提供呢？我希望这里就能。”

除了3500万镑的转会费，拜仁还有意愿将罗本的10号球衣交到奥多伊的手中，荷兰边翼已经决定在今年夏天离开球队。

尽管与热刺的比赛只是奥多伊在成年队的第12次正式出场，但吕迪格相信，他的队友必然会有光明的未来。

“老实说，我在切尔西见过的所有年轻球员中，他就是最闪耀的那颗星。他具备成为巨星的一切条件，但他仍需付出很多。我相信对他而言，现在一切都很美好。”