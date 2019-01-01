奥多伊被萨里教做人：对培养你的俱乐部放尊重一点

转会拜仁的申请被俱乐部驳回后，蓝军主帅萨里告诫这位年轻球员不要忘本。

本月，奥多伊一直与拜仁紧密联系在一起，德甲巨人三次报价均没能打动切尔西放人。切尔西主管在上周六收到了球员的转会申请，而就在本周一，蓝军正式拒绝了这一申请。

奥多伊目前与球队的合同将在下赛季末到期。虽然冬窗没能成功签约，但拜仁仍有很大机会在夏天带走这位18岁的英格兰边翼。

蓝军主帅萨里相信，不管奥多伊是否有心离队，他都应该尊重一步步帮助他成长起来的切尔西。

在科巴姆训练场，萨里告诉记者：“奥多伊只有18岁，他必须尊重俱乐部和青训以及所有的一切，他有的是时间。如果你成为了欧洲最顶级的年轻球员，那多半也是基于青训的培养，所以你必须保持尊重。”

“我的工作就是帮助他取得进步，并且将他放在最适合他的位置。有时候我会在媒体面前说一些话，这都很正常，这是我的工作。但我很高兴他上一场比赛的表现。毫无疑问，他是一位非常优秀的球员。”

“他未来可能会在其他球队跻身欧洲最佳，但他也必须尊重切尔西青训的教练们。因为我认为，这里就是他的家。我们会给予他足够的耐心，因为他是我们自己的青训培养出来的球员。”

“我不知道在其他球队，人们是否会在5到6场比赛之后仍能对他保持耐心，毕竟到了另一个国家，要迅速适应并且打出不错的状态，这并不容易。他最好留在这里继续提升自己，这就是我的观点。”