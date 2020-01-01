奥多伊确幸结束三个月进球荒：此前我有点焦急

这位英格兰国脚希望继足总杯战胜诺丁汉森林的比赛中进球后有更好的表现。

切尔西边锋卡勒姆·哈德森-奥多伊在结束了三个月的进球荒后，表示自己如释重负，并承认他需要在比赛中保持冷静。

周日足总杯第三轮对阵诺丁汉森林的比赛中，哈德逊-奥多伊在第6分钟为蓝军首开纪录，他在禁区的远端接到球后完成了精彩的进球。

这位19岁的球员在比赛进行到30分钟时继续助攻，他的凌厉的射门被挡出落在了巴克利跑动的路线上，后者的任务很简单，就是把球打进空网。

在斯坦福桥2-0胜利让切尔西在足总杯第四轮获得了一个席位，哈德森·奥多伊在经历了一段时间的试训后找回了最佳状态，那段时间里他的发展有些停滞。

这位英国锋线球员在2019年因跟腱受伤休养了5个月，自复出以来一直未能达到他通常的高标准。

哈德逊-奥多伊承认在过去的几个月里，他对自己的状态越来越“不安”，在切尔西与福里斯特的比赛之前，他在各项赛事的19场比赛中只进了1球。

“我有点激动，”赛后他说。“我对自己说，我有机会，我需要转化更多的机会，在进球前更冷静，所以在这场比赛中，我对自己说，那脚射门要踢得又低又重。”

“最近我一直在想，‘要有耐心，如果你做你自己，目标就会实现，要冷静，一切都会按照你的方式来。’我很高兴我取得了这个进球，我希望在此基础上继续前进。

“但这不仅仅是一个进球，这是为了帮助球队，努力工作、控球，总的来说我对一切都很满意。”

当哈德逊-奥多伊在上半场的跟腱受到撞击时，切尔西的支持者被迫忍受了几分钟的焦虑，但他最终摆脱了这个问题，并完成了整场90分钟的比赛。

“我正往回走的时候，诺丁汉森林队的球员过来踩了我的跟腱。虽然有点痛，但我现在已经好了。”

“显然，有些时候我仍然会想，‘如果我像今天这样被踢，会发生什么事’。有时我会想，如果我做了某个动作，它就会再次出现。”

“但现在，随着训练的日子一天天过去，我认为如果你有信心，在健身房做一些强化训练，它仍然会很强壮，不会再发生类似的事情。”

“我每天都和体能教练一起训练，以确保它足够强壮，不会发生其他问题。我想我已经接近我以前的水平了。”

哈德逊-奥多伊将在周六切尔西主场对阵伯恩利的比赛中复出，为在兰帕德的首发阵容争取一个位置。