奥多伊确幸结束三个月进球荒：此前我有点焦急
切尔西边锋卡勒姆·哈德森-奥多伊在结束了三个月的进球荒后，表示自己如释重负，并承认他需要在比赛中保持冷静。
周日足总杯第三轮对阵诺丁汉森林的比赛中，哈德逊-奥多伊在第6分钟为蓝军首开纪录，他在禁区的远端接到球后完成了精彩的进球。
这位19岁的球员在比赛进行到30分钟时继续助攻，他的凌厉的射门被挡出落在了巴克利跑动的路线上，后者的任务很简单，就是把球打进空网。
在斯坦福桥2-0胜利让切尔西在足总杯第四轮获得了一个席位，哈德森·奥多伊在经历了一段时间的试训后找回了最佳状态，那段时间里他的发展有些停滞。
这位英国锋线球员在2019年因跟腱受伤休养了5个月，自复出以来一直未能达到他通常的高标准。
哈德逊-奥多伊承认在过去的几个月里，他对自己的状态越来越“不安”，在切尔西与福里斯特的比赛之前，他在各项赛事的19场比赛中只进了1球。
“我有点激动，”赛后他说。“我对自己说，我有机会，我需要转化更多的机会，在进球前更冷静，所以在这场比赛中，我对自己说，那脚射门要踢得又低又重。”
“最近我一直在想，‘要有耐心，如果你做你自己，目标就会实现，要冷静，一切都会按照你的方式来。’我很高兴我取得了这个进球，我希望在此基础上继续前进。
“但这不仅仅是一个进球，这是为了帮助球队，努力工作、控球，总的来说我对一切都很满意。”
当哈德逊-奥多伊在上半场的跟腱受到撞击时，切尔西的支持者被迫忍受了几分钟的焦虑，但他最终摆脱了这个问题，并完成了整场90分钟的比赛。
“我正往回走的时候，诺丁汉森林队的球员过来踩了我的跟腱。虽然有点痛，但我现在已经好了。”
“显然，有些时候我仍然会想，‘如果我像今天这样被踢，会发生什么事’。有时我会想，如果我做了某个动作，它就会再次出现。”
“但现在，随着训练的日子一天天过去，我认为如果你有信心，在健身房做一些强化训练，它仍然会很强壮，不会再发生类似的事情。”
“我每天都和体能教练一起训练，以确保它足够强壮，不会发生其他问题。我想我已经接近我以前的水平了。”
哈德逊-奥多伊将在周六切尔西主场对阵伯恩利的比赛中复出，为在兰帕德的首发阵容争取一个位置。