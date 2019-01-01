奥多伊：斯特林是我偶像 冲突无损他的地位

这一事件给英格兰本周的2020年欧洲杯预选赛蒙上了一层阴影，但似乎英格兰队已经把它抛在了身后。

卡勒姆·哈德森-奥多伊说，拉希姆·斯特林仍然是他的“偶像”，并坚称英格兰队已经从他与乔·戈麦斯的争吵中走出来了。

这位曼城前锋将不会出现在周四英格兰对阵黑山的2020年欧洲杯预选赛中，因为周一他在英格兰的训练基地与戈麦斯发生了肢体冲突。

斯特林已经向这名利物浦后卫道歉，并将在周日前往科索沃之前留在球队，三狮军团的主教练加雷斯·索斯盖特认为此事已经结束。

哈德森-奥多伊说其他队员也已经走出此事了，并强调斯特林在队友中的声誉没有受到负面影响。

“我们已经翻篇了。”这位切尔西边锋说：“我们已经作为一个团队讨论了这件事，我们互相谈了谈，确保一切顺利。我们只想作为一个团队继续前进，专注于周四的比赛。我不是真的在那儿，我什么也没看到。我甚至不知道发生了什么事，我只是听说而已。他们都进行了讨论，并作为一个团队继续前进。现在我们只关注周四的比赛。拉希姆是个很好的人，他做的每件事都很鼓舞人心，很积极。当我第一次来到球队的时候，我没有想到他会这么好人。当然他是一个很好的人，但是当你看到有人总是欢迎你，总和你说话，给你关于如何踢球的建议，总在你身边，这让你觉得在团队中很受欢迎。周围所有的男孩都很积极，确保你做得很好，每个人都很好。像拉希姆这样的人对我来说就像一个偶像。他所踢的位置，以及他为俱乐部和国家队所做的一切，是一件了不起的事情，我将努力去复制。有一个像他一样的人在做他正在做的事，而且每次都在你身边，这是一种奇妙的感觉。我想继续学习他的工作。他是一个很好的人，非常积极。”

哈德森-奥多伊认为，斯特林在球队中的影响力越来越大，这使他成为未来英格兰国家队队长的有力竞争者，他还赞扬了斯特林在帮助解决足球界种族歧视问题上发挥的领导作用。

“他对自己的工作非常积极。”他补充道：“无论何时他说了什么，他都想表明自己的立场，确保一切顺利，他不想被团队或其他人认为他是错的。为了这个团队，我们互相支持，不管什么事情。对于像他这样的人来说，他是球队的领袖，因为他是一名非常优秀的球员，他在俱乐部和国家踢好每一场比赛，非常努力地工作，进了很多球，所以像他这样的人对种族主义有发言权，这对我们所有人来说都是一种强烈的感觉。他为每个参与比赛的人说话。知道他要这么做的感觉真好。”