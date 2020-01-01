奥多伊承认曾想去拜仁 一年经验令他受益匪浅

这名英格兰边锋在12个月前曾与转会德国联系在一起，但现在他与蓝军签订了新合同。

卡勒姆·哈德森-奥多伊声称他从未“接近离开”切尔西，但他承认曾考虑过加盟德甲豪门拜仁慕尼黑。

回到2019年冬季转会窗口，转会德国成为哈德森-奥多伊的一个明显的可能性。

由于他在萨里手下的比赛时间很紧张，拜仁已经准备好了一大笔钱来引进一名令人兴奋的年轻天才。

切尔西对哈德森-奥多伊表现出的信心最终得到了回报，这位19岁的球员签下了一份利润丰厚的新合同，这名年轻球员现在可以回顾“过山车般的一年”了。

“我和我的家人讨论过这件事，我想，‘我只是想踢比赛’，但那一刻我踢得还不够多。”哈德森-奥多伊在接受《太阳报》采访时谈到了拜仁表现出的兴趣。

“我不会说我马上就要离开了，但我一直在想这件事。一月份发生的事情发生了。但是我签了合同，现在我在这里很开心，一切都很顺利。”

“这是过山车般的一年。发生了很多事情，让我学会思考。我只需要回来，自信，做我自己，得分，助攻——并展示我能做什么。”

只有48场俱乐部比赛经验的哈德森-奥多伊承认，作为一名成年职业球员，他仍在学习。

转会的谈论加上严重的跟腱受伤，迫使他迅速成长，但他声称这些经验让他成为一个更好的球员和人。

“我得说我很感激——我对所发生的一切感到幸运。”哈德森-奥多伊补充道。“受伤是一种经验，你可以从中学到东西，因为我以前不知道这些事情。这是我第一次经历。转会申请让我了解了这种情况。”

“英格兰国家队的事情，欧冠的处子秀，以及更换主教练都教会了我很多。所以我会说‘经验’这个词。”

“我现在更成熟了，这让我更聪明了。这让我觉得每件事的发生都是有原因的，所以我应该感恩，感谢上帝。”

“有时候我会坐下来想，这是多么疯狂的12个月啊。无论好坏，任何事情的发生都是有原因的。所以你要永远心存感激。”