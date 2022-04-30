奥地利官宣朗尼克今夏执教国家队 他将兼任曼联顾问

朗尼克已被任命为奥地利国家队的新主帅，他会在今夏结束自己曼联主帅的工作后，同时担任红魔顾问和奥地利主帅。

朗尼克在2021年11月成为曼联主帅，但曼联与他只签下了持续到今夏的短约，本赛季结束后，他就将成为曼联顾问，并兼任奥地利国家队主帅。

朗尼克在接受曼联官网采访时说道：“我会在赛季结束后成为奥地利国家队主帅，但也会继续自己在曼联的顾问工作。”

“我真的很期待帮助曼联再一次成为一支强大的球队。对我来说，能够成为奥地利主帅，带领一支渴望成功的年轻队伍在德国参加欧锦赛的前景让我充满了期待，也是一种荣幸。”

奥地利足协主席格哈德-米莱蒂奇说道："我们非常高兴，朗尼克是到一位杰出的国际足球专家，能邀请到他执教球队实在太棒了。”

"我们都相信他是最理想的人选，他的眼光将推动国家队和奥地利足协的发展。”

这是朗尼克职业生涯首次担任国家队职务。

然而，他确实拥有在奥地利生活的经验，他曾在2012年至2015年间曾在萨尔茨堡红牛担任足球总监。

奥地利未能获得卡塔尔世界杯的参赛资格，但球队将在今年六月开始参加欧国联，并在2023年3月开始踢欧洲杯预选赛。