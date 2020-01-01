奥哈拉：穆里尼奥依旧是足坛最伟大的教练之一

前托特纳姆中场认为，任何人质疑葡萄牙教练复制过去的成功的能力都是不尊重的。

杰米•奥哈拉表示，何塞•穆里尼奥仍然是“最伟大的教练之一”，他理应得到更多的尊重，而不是在接受了一份艰难的工作后，就被认为是“昨日黄花”。

葡萄牙人被很多人认为是热刺的最佳人选。

穆里尼奥在任何地方都取得了成功，包括之前在切尔西和曼联的英格兰足球生涯。

其他球队

他的任务是结束在伦敦北部对奖杯的漫长等待。

要在本赛季实现这一目标并不容易，因为像哈里·凯恩和孙兴民这样的球员都不合时宜地受伤了。

然而，尽管有人质疑穆里尼奥能否追上英超的对手瓜迪奥拉、克洛普以及其他欧洲大陆的顶级教练，他仍然被认为是英超联赛的最佳教练。

前热刺中场奥哈拉告诉《talkSPORT》：“说实话，我认为这是不礼貌的，我认为这是不好的叫喊。”

“称他为‘昨日黄花’完全是胡说八道。这甚至不是关于教练的地位，我认为这是出了问题。”

“托特纳姆热刺用一种战术击败了曼城，最终热刺两名最好的球员受伤了，那是两名在场上会让事情发生的球员。”

“如果你把这些球员从英超的任何一支球队中带走，他们都会很挣扎，而他必须适应。”

“所以我不同意他是‘昨日黄花’的观点，我认为这是不公平的。”

“穆里尼奥在压迫和他的战术方面受到人们的批评——他是英超历史上最伟大的教练之一！·”

“自从穆里尼奥来到托特纳姆后，他门就取得了进步，在英超联赛的状态上来说处于前三位。”

“他们在联赛中排名第五，并且他是和一支非常非常艰难的球队一起坐到的。”

“对我来说，他仍然是最伟大的教练之一。”

“是的，每个人都想看充满活力的足球，莱比锡那天晚上的表现非常出色，但你不能说他是‘属于过去的人’，你就是不能。”

热刺在欧冠16强首回合比赛中以0-1输给了莱比锡。

他们现在要做的就是前往德国参加第二回合的比赛，而国内的情况也没有任何好转，因为穆里尼奥将在周六托特纳姆做客斯坦福桥时与切尔西重聚。