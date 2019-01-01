奖励功臣 热刺与卢卡斯莫拉续约至2024年

热刺与上赛季欧冠冠军联赛中对阵阿贾克斯时的英雄前锋完成续约。

英超俱乐部宣布，卢卡斯·莫拉将与热刺的合同延长至2024年。

巴西前锋在俱乐部主场对阵阿斯顿维拉的英超揭幕战前夕签署了一份为期12个月的合同。

卢卡斯于2018年1月从巴黎圣日耳曼加盟热刺，自从他在上赛季欧冠决赛中首发登场后，伦敦的球队认为应该给他一份新的合同。

在半决赛对阵阿贾克斯的比赛中，这位26岁的球员在第二回合的下半场贡献帽子戏法，上演了一场精彩的反扑。

卢卡斯在2018-19赛季表现出色，他还打入了10粒英超进球，帮助热刺获得第四名，并在本赛季的冠军联赛中占据一席之地。

总的来说，自从加盟热刺以来，巴西人已经代表热刺出场60次，攻入16球。

“我在这里很开心。我在这里感到很舒服。每个人都是了不起的，球迷们，俱乐部，我非常感谢俱乐部给我的一切。”卢卡斯告诉热刺官网。

“现在我只需要像往常一样尽我最大的努力，向所有人展示我热爱足球，我想为俱乐部带来更多。”

“我的目标是做得更好，让球迷开心。踢足球你需要感觉舒服，你需要自由，有好的队友，我这里就有。我觉得这里就像一个家。”

“自从我来到这里的第一天起，我的队友们都很棒。我希望能在这里呆很长时间。”

卢卡斯还谈到了即将到来的新赛季，这将给热刺带来巨大的期待，因为他们在夏天增加了恩东贝莱、吉奥瓦尼·洛·塞尔索和瑞安·塞塞尼翁。

“这个赛季我感觉很好，”巴西人说。“我觉得我们现在更好了，我们更强大了。我想我们能拿到奖杯，我们有这个实力。”

“我真的很兴奋，因为我觉得我们这个赛季会很开心。”